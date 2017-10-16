Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на решение Мещанского суда Москвы оштрафовать мессенджер Telegram на 800 000 руб. за отказ предоставлять информацию ФСБ, речи о блокировке ресурса не идет.

«Пока, насколько я знаю, об этом [о блокировке] речи не идет. Собственно, никто об этом речи и не вел», – сказал Песков.

Мещанский районный суд в понедельник оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

14 июля ФСБ направила уведомление мессенджеру о том, что в течение пяти дней он должен выполнить требования закона и предоставить ключи шифрования, по состоянию на конец августа это требование не было выполнено. ФСБ запрашивала данные о шести номерах, уточнила судья.

Предоставить ключи шифрования по запросу служб безопасности Telegram обязан по закону «Об информации», после того как мессенджер включили в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.