Руководитель Минкомсвязи не исключил блокировку Telegram в России

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров сообщил в четверг, что мессенджер Telegram может быть заблокирован в случае неисполнения его владельцем российского законодательства. Об этом информирует ТАСС.

«Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», - приводит его слова «Интерфакс».

В среду основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) 14 сентября составила в отношении его компании административный протокол в рамках «закона Яровой». В середине июля служба запросила у мессенджера ключи шифрования, однако Дуров решил не выдавать их. Накануне он признался, что ему неивестно, может ли это решение грозить блокировкой ресурса.

Есть вероятность, что после вынесения штрафа за административное правонарушение в 1 млн руб. в отношении Telegram ФСБ может написать заявление в Роскомнадзор.

Предоставлять ключи шифрования службам безопасности мессенджер обязан в соответствии с вступившими в силу в минувшем году поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятыми в пакете Яровой. С июля 2018 г., когда он полностью вступит в силу, мессенджеры будут должны предоставлять по запросу спецслужб сведения о пользователях, их переписку и сообщения голосовых вызовов.

Роскомнадзор уже имеет опыт блокировок. В мае 2017 г. он внес в реестр запрещенных в России сайтов четыре мессенджера: BlackBerry Messenger (BBM), Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat.