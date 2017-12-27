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Владелец РБК купил издание «Деловой Петербург»

Миллиардер, владелец РБК Григорий Березкин купил издание «Деловой Петербург», сообщает The Bell со ссылкой на главного редактора газеты Максима Васюкова и подтверждает РБК. «Мы рады, что "Деловой Петербург" купила группа ЕСН, а не кто-нибудь другой, потому что ЕСН грамотно управляет активами», - сказал Васюков. Сам Березкин подтвердил The Bell факт сделки. Сумму он не раскрыл, но соотношение «цена-качество» назвал разумным.

Сообщение о сделке днем в среду появилось на сайте «Делового Петербурга». «Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития», - прокомментировал сделку Березкин. Гендиректор и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков отметил, что никаких резких перемен в жизни издания не планируется.

Один из источников рассказал The Bell, что Березкин купил все 100% издания – 80% у петербургского девелопера «Форт груп», 20% - у шведского медиахолдинга Bonnier.

В июне 2017 г. Березкин приобрел контрольный пакет медиахолдинга РБК. Кроме того, бизнесмен интересовался покупкой издания Forbes и даже вел переговоры, рассказывали источники «Ведомостей».