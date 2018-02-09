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Хакеры выложили в интернет код ключевого компонента операционной системы iPhone

Неизвестные хакеры украли и выложили на сайте GitHub исходный код программы iBoot, которая является одним из ключевых компонентов операционной системы iPhone. Об этом сообщает профильный онлайн-портал Motherboard.

В Apple назвали утечку «крупнейшей в истории» компании. Защита кода iBoot была одной из важнейших задач для Apple. Компания даже объявляла вознаграждение в размере $200 000 за поиск уязвимости в iBoot, пишет портал.

Выложенный код предназначен для старой версии операционной системы iOS 9, однако его части могут использоваться и в новой iOS 11. Apple потребовала от руководства портала GitHub удалить код. Сейчас он недоступен для просмотра.

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