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Uber отказался от испытаний беспилотных автомобилей в Калифорнии

Uber не будет возобновлять испытания беспилотных автомобилей в американском штате Калифорния, сообщает CNN со ссылкой на представителя компании. Испытания в Северной Америке были приостановлены в марте, после того как в Аризоне беспилотный внедорожник Uber насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как уточнил представитель компании, лицензия на проведение испытаний в Калифорнии истекает 31 марта. «Мы решили не обращаться за продлением разрешения в департамент штата Калифорния по регистрации транспортных средств, понимая, что наши беспилотные автомобили в ближайшем будущем не будут использоваться на дорогах общего пользования», – сказал он.

Полиция начала расследование ДТП с участием автомобиля Uber. Это первая в истории смерть человека в ДТП с беспилотным автомобилем на дорогах общего пользования, писали ранее местные СМИ. Автомобиль двигался в автономном режиме, но за рулем находился оператор. Позднее стало известно, что женщина пересекала дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода в темное время суток.

Самоуправляемые автомобили на дорогах