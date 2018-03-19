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Uber прервал тестирование беспилотных автомобилей после гибели человека

Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование своих беспилотных автомобилей после происшествия со смертью человека, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо компании. Прервано тестирование в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.

По информации местных СМИ, инцидент произошел утром понедельника в пригороде Финикса Темпе, штат Аризона, США, когда автомобиль Uber насмерть сбил женщину в автономном режиме. Пострадавшая скончалась в больнице. Полиция продолжает расследование, но указывает, что за рулем автомобиля находился оператор. Это первая в истории смерть человека в ДТП с беспилотным автомобилем на дорогах общего пользования, утверждает The New York Times. По данным издания, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В начале этого года власти Калифорнии одобрили изменения в правила дорожного движения в штате. С апреля в Калифорнии допускается эксплуатация автомобилей без водителей под удаленным контролем оператора. Чтобы получить разрешение на такие тесты, производителям автомобилей придется доказать, что их технологии безопасны и устойчивы к кибератакам. Похожие законы готовили и другие штаты США.

Самоуправляемые автомобили на дорогах