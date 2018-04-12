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Путин назвал сроки освоения Луны

Президент Владимир Путин подтвердил планы России отправить на Луну космонавтов. Он надеется на реализацию проекта по созданию космической станции на окололунной орбите, передает ТАСС.

По его словам, лунная программа рассчитана до 2030 г. «Заканчивается работа над созданием корабля "Федерация", и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет - будем активно работать, будем эту программу осуществлять», - сказал глава государства на встрече с космонавтами на ВДНХ.

Путин рассказал, что, согласно утвержденной программе, планируется достичь лунной орбиты и создать на ней космическую станцию. «Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне», - пояснил он.

В свою очередь президент спросил космонавтов, хотят ли они побывать на Луне. Они дали положительный ответ. Тогда Путин пошутил, что от Луны и до Марса недалеко. «Где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали», - сказал президент.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA в сентябре прошлого года договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Согласно договоренностям первый модуль стартует с Земли в 2022 г. Его экипаж будет международным.

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