Технологии

Новости

Верховный суд объяснил отказ отменить приказ ФСБ о передаче ключей от Telegram

Информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральным законом к информации ограниченного доступа и не составляет охраняемой Конституцией и действующими на территории России законами тайны. Об этом говорится в решении Верховного суда по иску Telegram к ФСБ, которое получили на руки юристы «Агоры», представлявшие мессенджер в суде.

Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram, требовавшего признать недействующим приказ ФСБ о порядке передачи ей ключей для дешифровки сообщений пользователей распространителями информации в интернете.

Спорный порядок не содержит требования о передаче ФСБ электронных сообщений и информации о факте их приема, объясняет Верховный суд. Получение такой информации происходит в рамках оперативно-розыскной деятельности и на основании решения суда. Но организаторы распространения информации не являются лицами, осуществляющими контроль и надзор за законностью их проведения, подчеркивается в решении суда.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Суд пришел к выводу, что информация, передаваемая через мессенджер, может угрожать безопасности государства и населения. Судья отмечала, что решение может быть отменено, если Telegram исполнит требование ФСБ и отдаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.

10 самых безопасных мессенджеров