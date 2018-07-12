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Налоговики заблокировали счета издателя Forbes

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета издательского дома «Ас рус медиа» (входит в холдинг ACMG), издающего журнал Forbes в России. Счета заблокированы в банках «Открытие» и «СМП банке». Об этом сообщил телеканал «Дождь».

Соответствующие документы размещены на сайте ФНС в базе «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций. Согласно этим данным, решения о приостановке операций по счетам АО «Ас рус медиа» приняты 28 июня 2018 г. Всего вынесено восемь решений о приостановке операций.

Ранее о том, что «практически все счета» издателя Forbes заблокировала ФНС, рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший главный редактор журнала Николай Усков. Он также сообщил, что к издательскому дому поданы иски от компании Mediascope и от типографии. «Я не знаю, каким образом теперь будут осуществляться операции. Эта информация сегодня появилась», — заявил Усков.

Информация об иске Mediascope также есть в картотеке Арбитражного суда Москвы. Там же есть карточки об иске Первого полиграфического комбината к «Ас рус медиа». Газета «Коммерсантъ» ранее писала со ссылкой на источник, что из-за конфликта с типографией российский Forbes переносит печать в Вильнюс.

В прошлом году ФНС уже блокировала счета издателя Forbes.

Ускова уволили с должности главного редактора Forbes 9 июня. По словам представителя ACMG, причинами увольнения стали неудовлетворительное качество работы, систематические нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части «неконкуренции». Усков оспорил увольнение через суд. Его иск пока не рассмотрен.