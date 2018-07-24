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«Ростех» продал долю в Yota Devices китайским инвесторам

«Ростех» продал свою долю в 25,1% в компании Yota Devices, разработчике первого российского смартфона YotaPhone, консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management. О закрытии сделки объявила госкорпорация. Консорциум станет контролирующим акционером компании. «Ростех» получит за свой пакет деньги и ценные бумаги China Baoli более чем на 3 млрд руб.

«Продажа пакета связана с выходом Yota Devices на стадию масштабирования на международных рынках и завершением миссии "Ростеха" как стратегического инвестора, поддержавшего проект на раннем этапе развития, – заявил представитель госкорпорации. – Существенный рост стоимости бизнеса оказался возможен благодаря нашей слаженной работе с командой проекта, с инвестором-основателем Telconet и китайским партнером China Baoli». В сообщении отмечается, что «Ростех» сохранит за собой ключевые элементы технологии Yota Devices и возможность их использования.

Yota Devices до 2011 г. являлась подразделением Yota. Компания из технологического стартапа превратилась в крупнейшего в России провайдера и первой в мире протестировала новейший формат связи LTE, указывают в «Ростехе». Специализацией Yota Devices является разработка и производство высокотехнологичных мобильных устройств. В частности, компания выпустила первый российский смартфон с двумя экранами YotaPhone.

Первый YotaPhone поступил на рынок в 2013 г. В 2016 г. в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli, получив 30% в российской компании. После приобретения 10% Yota Devices у ее бывшего гендиректора Владислава Мартынова китайская компания нарастила свою долю до 40%. Фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield) принадлежит 34,9% в Yota Devices.

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