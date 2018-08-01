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«Союзмультфильм» договорился с Успенским о правах на «Простоквашино»

Писатель и сценарист Эдуард Успенский согласился на предложение киностудии «Союзмультфильм» предоставить ей исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильмов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.

Успенский предоставил «Союзмультфильму» право на использование сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и десяти ещё неэкранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино».

По условиям сделки, автор не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам. «С этого момента весь процесс лицензирования будет происходить через "Союзмультфильм", который обязался выплачивать автору роялти от получаемых от их использования доходов», – отметили в пресс-службе.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что студия заинтересована в экранизации и других произведений Успенского, о чем также ведутся переговоры. Юрист писателя Константин Леонтьев в свою очередь сказал, что «все участники довольны результатами переговоров, которые позволили поставить точку в многолетнем противостоянии».

В 2017 г. Успенский опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщил, что киностудия снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия. Он подчеркивал, что никогда не отказывался от сотрудничества с «Союзмультфильмом» и готов предоставить права на создание новых фильмов на любых разумных условиях.

В ноябре 2017 г. «Союзмультфильм» сообщил, что предложил Успенскому 5 млн руб. за выкуп произведений, написанных после последней экранизации «Простоквашино» для использования в сценариях будущих серий мультфильма, а также дополнительные выплаты. Успенский в ответ заявил, что узнал об этом предложении из СМИ. Он также подчеркнул, что названные «Союзмультфильмом» суммы не идут ни в какое сравнение с действительной стоимостью произведений. В качестве примера писатель привел договор с японской компанией «ТВ Токио», только в качестве аванса заплатившей $3 млн.

К настоящему моменту вышло уже четыре эпизода нового «Простоквашино». Всего с 2018 по 2020 год планируется выпустить 30 серий.

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