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Новая серия «Простоквашино» набрала в первые часы более 1 млн просмотров

Первая серия продолжения мультсериала «Простоквашино» за первые часы после публикации в группах «Союзмультфильма» во «В контакте» и «Одноклассниках» набрала более 1 млн просмотров.

Представитель социальной сети «В контакте» рассказал ТАСС, что всего за 2,5 часа премьерная серия нового «Простоквашино» собрала более 1 млн просмотров и цифры активно продолжают расти.

Собеседник агентства добавил, что продолжение мультфильма привлекло большой интерес, поэтому компания подготовила дополнительный контент - с выходом второй серии соцсеть представит специальный набор стикеров с героями мультфильма.

Премьера новой серии мультфильма прошла 3 апреля в социальных сетях и на портале «Кино Mail.Ru». Новую серию мультфильма студия посвятила памяти Олега Табакова, который умер 12 марта. Он озвучивал героя мультфильма «Трое из Простоквашино» (1979 г.) - кота Матроскина.

Изначально премьера планировалась на 1 апреля, но была перенесена из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.

Роли Олега Табакова: с 1960-х по 2010-е