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Рособрнадзор предложил проверять дипломные работы студентов на плагиат

Ведомости
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Студенческие дипломные работы по аналогии с магистерскими диссертациями могут в обязательном порядке начинать проверять на плагиат. С таким предложением выступил Рособрнадзор, сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Проходим через [систему обнаружения текстовых заимствований] "антиплагиат" и увидим [скопированный текст], мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем», – сказал Кузьминов (цитаты по «РИА Новости»).

«Доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами», – отметил ректор.

В начале июля руководители ведущих университетов России встретились с премьером Дмитрием Медведевым. Вузы и Рособрнадзор представили председателю правительства свои предложения по совершенствованию системы образования. По словам Кузьминова, озвученные инициативы поручено проработать профильным ведомствам.

В частности, среди прочих предложений Кузьминов назвал «срез знаний по пяти предметам», который заключается в независимой оценке остаточных знаний студентов по ключевым для их специальности дисциплинам. Предполагается, что такая проверка не будет влиять на аттестат студента, но покажет качество работы вуза.

Топ-10 университетов Московского международного рейтинга

Политика
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Суд Венеции освободил задержанного в Италии экс-сенатора Кривицкого

Ведомости
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Суд Венеции освободил задержанного в Италии по запросу российских властей фигуранта «дорожного дела», экс-сенатора Дмитрия Кривицкого. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления», – сказал юрист.

Сегодня состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого, на котором защита подала удовлетворенное позднее судом ходатайство об освобождении его из-под стражи. Тем не менее Россия имеет право потребовать экстрадиции Кривицкого в 40-дневный срок. Во Франции рассматривается запрос о предоставлении политического убежища, отметил адвокат.

Неделю назад экс-сенатор (2011–2016 гг.) от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был арестован в Италии за преступления, совершенные на территории России. Анетрини тогда заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине». В реальности Кривицкий отсутствовал на голосовании весной 2014 г., когда верхняя палата дала президенту России Владимиру Путину полномочия использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан.

В марте 2017 г. Кривицкого объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.

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Политика
Новости

Суд не стал взыскивать стоимость утраченных МВД дубинок с участников «болотного дела»

Ведомости
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Суд отказал МВД в удовлетворении иска о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других участников «болотного дела» компенсации за утраченные на Болотной площади 6 мая 2012 г. дубинки и рации. «Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы мирового суда Нагатинского района Москвы.

Помимо Удальцова ответчиками по иску управления МВД на транспорте были Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. По словам Удальцова, «иск предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна"».

В июне, когда МВД подало этот иск, Удальцов связал его со своим обращением в Следственный комитет и суд с требованием вернуть арестованное имущество. «У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск», - сказал он. По его мнению, иск был изначально неправомерен, поскольку срок исковой давности истек в марте 2018 г.

Мосгорсуд 24 июля 2014 г. приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации беспорядков.

Оглашение приговора по «болотному делу»

Бизнес
Новости

МВД предотвратило хищение 2 млрд рублей у энергетической компании

Ведомости
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Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении свыше 2 млрд руб. у «крупной энергетической компании», сообщает МВД.

Деньги предполагалось похитить «путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов». Из сообщения МВД следует, что к правоохранительным органам обратился руководитель компании.

В результате главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в составе организованной группы.

Полицейские при поддержке Росгвардии провели 17 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов – в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте. Силовикам удалось обнаружить документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, указывает МВД. Трое подозреваемых по решению суда заключены под стражу.

Политика
Новости

МВД предложило усложнить экзамен на водительские права

Ведомости
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МВД России предложило ужесточить экзамен на водительские права: «площадку» и «город» объединят в одну практическую часть, запрет на учебную езду по автомагистралям отменят, а сам экзамен будут фиксировать на видео в обязательном порядке. Сегодня об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, передало «РИА Новости».

По словам Черникова, больше внимания при сдаче уделят практическому вождению, и именно для этого объединяются экзамены. Он отметил, что процесс сдачи нового экзамена может занять «не один день и не один месяц».

Включение автомагистралей в маршруты для обучения вождению начальник ГИБДД объяснил тем, что многие дороги в последнее время де-факто от них не отличаются. «Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком "Автомагистраль", ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным», – сообщила пресс-служба ГИБДД.

Подготовленный МВД проект постановления об изменении порядка экзамена на водительские права опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Из текущей версии постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» исключаются понятия «экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством (ТС)» и «экзамен по управлению ТС в условиях дорожного движения». В новой редакции экзамены состоят из теоретического экзамена и «практического экзамена на право управления транспортным средством».

Весной этого года Черников говорил, что инспекция ставит перед автошколами задачу выпускать «кандидатов в водители», полностью готовых включиться в поток движения. Для этого уже были пересмотрены учебные программы. Черников считает, что это дало положительный результат – снижение аварийности с участием начинающих водителей на 15%. Уровень подготовки в школах Черников счел слабым, поскольку с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.

В России с 1 сентября 2016 г. действуют обновленные правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они включают ограничения экзамена по времени (один час), разрешение на видеосъемку экзамена кандидатом, возможность сдать его на автомобилях с автоматической КПП и право экзаменатора требовать у кандидата выполнить не три упражнения на площадке, а пять.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие

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Политика
Новости

Росавиация опровергла информацию о сближении самолетов над Черным морем

Ведомости
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Росавиация опровергла информацию об опасном сближении российского самолета с самолетом неизвестной авиакомпании над Черным морем. По данным ведомства, на борту российского самолета произошло ложное срабатывание системы предупреждения об опасном сближении.

«Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было. Было ложное срабатывание системы предупреждения опасного сближения», – заявили ТАСС в Росавиации.

Ранее Госкорпорация по организации воздушного движения сообщила, что неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с российским пассажирским самолетом А330 авиакомпании iFly, летевшим 1 августа из турецкой Антальи в Москву.

Пилоты выполнили рекомендации системы предупреждения. В результате российский самолет благополучно приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Авиакомпания iFly выполняет чартерные рейсы по туристическим направлениям. Базовый аэропорт – «Внуково». «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию iFly и ожидают ответа.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Технологии
Новости

Акции «Мегафона» исключены из первого котировального списка Московской биржи

Ведомости
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Акции «Мегафона», торгующиеся на Московской бирже, переместились из первого во второй котировальный список, следует из раскрытия компании, опубликованного на портале e-disclosure.ru. Согласно раскрытию, акции переводятся из одного котировального списка в другой 3 августа 2018 г.

Московская биржа ранее предупреждала «Мегафон» о возможном понижении уровня листинга, если оператор до 1 августа не устранит несоответствие состава совета директоров правилам первого уровня листинга биржи. Об этом представитель «Мегафона» рассказывал еще в конце июня на годовом общем собрании акционеров.

Согласно правилам листинга, в совете должно быть не менее трех независимых директоров. А собрание акционеров «Мегафона» в середине января утвердило новый состав совета, в который вошли не три независимых директора, как было ранее, а лишь два — председатель совета директоров 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен.

«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской биржи (LSE), где акции оператора торгуются в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), 16 июля. Но выкупать акции, которые торгуются на Московской бирже, оператор не планировал. «Мегафон» обсуждал с биржей различные сценарии сохранения первого уровня листинга — например, признание одного из членов совета директоров независимым. Хотя и предупреждал в сообщении о делистинге с LSE о возможном понижении уровня листинга на Московской бирже с первого до третьего уровня.

Снижение уровня листинга на Московской бирже окажет влияние лишь на пенсионные фонды, у которых есть жесткие требования по уровню листинга, рассказывал «Ведомостям» начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Но значительную часть средств пенсионные фонды предпочитают вкладывать не в акции, а в облигации, так что вряд ли понижение уровня листинга способно повлиять на котировки «Мегафона», заключал он.

Представитель «Мегафона» не прокомментировал причину понижения акций до второго котировального списка. Представитель Московской биржи отметил, что биржа еще 1 августа опубликовала сообщение о переводе акций «Мегафона» во второй список. Компания не устранила нарушения листинга в устанавленный биржей срок, объяснила биржа свое решение. 

Что сотовые операторы хотят от нового Министерства связи

Экономика
Новости

Ректоры МГИМО и ВШЭ предложили вернуть образовательные кредиты

Ведомости
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Ректоры МГИМО Анатолий Торкунов и ВШЭ Ярослав Кузьминов обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита. Об этом Торкунов и Кузьминов заявили на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в вузы, передает «РИА Новости».

«У нас высокая стоимость обучения. Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать от государства», – сказал Кузьминов. В свою очередь Торкунов напомнил, что образовательные кредиты – общемировая практика. Он назвал ее правильной для поддержки высшего образования: «К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли».

Образовательный кредит предполагает выдачу студенту заемных средств на обучение в вузе по льготной ставке. Во время обучения заемщик платит лишь взносы за обслуживание счета. Кредит он начинает погашать лишь после получения диплома и трудоустройства.

Ранее такой кредит предоставлял Сбербанк, но он перестал это делать в начале 2017 г. Банк объяснял это «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», проводимой Министерством образования и науки. В свою очередь в ведомстве заявили, что Сбербанк приостановил выдачу кредитов из-за вступления в силу постановления правительства о применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам.

Почему даже талантливые дети после школы не всегда достигают успеха

Политика
Новости

Неизвестный самолет сблизился с российским лайнером над Черным морем

Ведомости
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Неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с российским пассажирским самолетом А330 авиакомпании iFly, который следовал из Антальи в Москву, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел 1 августа около 10.00 мск.

Представитель госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), которая занимается инцидентом над Черным морем, заявил агентству, что бортовая система предупреждения опасных сближений (TCAS) сработала в районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб примерно в 250 км юго-западнее Сочи.

«Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы», – подчеркнул собеседник агентства. В результате самолеты благополучно разошлись, А330 приземлился в аэропорту «Внуково».

Сейчас специалисты выясняют подробности случившегося. Сведений о втором борте пока нет. Агентство отмечает, что экипаж второго судна на связь с российскими авиадиспетчерами не выходил. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию iFly и ожидают ответа.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Политика
Новости

Ученого из ЦНИИмаша обвинили в передаче секретных данных в Бельгию

Ведомости
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Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) – головного института «Роскосмоса» – Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации бельгийскому институту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката ученого Евгения Смирнова.

«Согласно материалам, речь идет об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш. Это Фон Кармановский институт гидродинамики», сказал адвокат. О каких именно разработках идет речь, он не уточнил. По версии следствия, Кудрявцев передавал секретные материалы по электронной почте, рассказал Смирнов ранее «Интерфаксу».

По словам юриста, Кудрявцев более 20 лет не работал с секретными данными. «Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е», заявил Смирнов.

В четверг Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест 74-летнего ученого. На заседании суда Кудрявцев заявил, что вину не признает и отказывается давать показания. По словам адвоката, он не понимает, в чем его обвиняют. Суд оставил Кудрявцева в СИЗО.

Об аресте ученого стало известно 22 июля. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева, который встретился с Кудрявцевым в СИЗО «Лефортово», сотрудник ЦНИИмаша обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ). Следствие не комментирует дело, поскольку его материалы засекречены.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь может идти об утечке наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». О других задержанных по делу не сообщалось.

Политика
Новости

Эсеры внесли поправки об отсрочке повышения пенсионного возраста

Ведомости
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Думская фракция «Справедливой России» внесла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, которые запрещают повышать возраст выхода на пенсию до 1 января 2035 г., сообщает партия.

Справороссы особенно подчеркивают недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.

Депутаты также предлагают возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Стиль жизни
Новости

Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы

Ведомости
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Российский режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, награжден во Франции орденом Искусств и литературы, сообщает французская радиостанция RFI.

«В соответствии с указом, подписанным в четверг министром культуры Франции Франсуазой Ниссен, российский режиссер Кирилл Серебренников, который в течение года находится под домашним арестом в Москве, становится командором ордена Искусств и литературы», — говорится в сообщении радиостанции.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссер и руководство учрежденной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Орден Искусств и литературы — ведомственная награда Франции, которую присуждает министерство культуры страны. Она имеет три степени: кавалер, офицер и командор (высшая степень ордена).

Серебренников — не первый гражданин России, который был удостоен этой награды. В 1997 г. степень командора ордена Искусств и литературы получил Михаил Горбачев. Степени офицера ордена были присуждены Юрию Башмету (в 2000 г.) и Андрею Кончаловскому (в 2005 г.). В июне этого года кавалером ордена стал российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова

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