Технологии

Новости

Рособрнадзор предложил проверять дипломные работы студентов на плагиат

Студенческие дипломные работы по аналогии с магистерскими диссертациями могут в обязательном порядке начинать проверять на плагиат. С таким предложением выступил Рособрнадзор, сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Проходим через [систему обнаружения текстовых заимствований] "антиплагиат" и увидим [скопированный текст], мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем», – сказал Кузьминов (цитаты по «РИА Новости»).

«Доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами», – отметил ректор.

В начале июля руководители ведущих университетов России встретились с премьером Дмитрием Медведевым. Вузы и Рособрнадзор представили председателю правительства свои предложения по совершенствованию системы образования. По словам Кузьминова, озвученные инициативы поручено проработать профильным ведомствам.

В частности, среди прочих предложений Кузьминов назвал «срез знаний по пяти предметам», который заключается в независимой оценке остаточных знаний студентов по ключевым для их специальности дисциплинам. Предполагается, что такая проверка не будет влиять на аттестат студента, но покажет качество работы вуза.

Топ-10 университетов Московского международного рейтинга