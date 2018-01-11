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ТАСС узнал о поручении Васильевой проверить на плагиат диссертации ее заместителей

Министр образования и науки Ольга Васильева поручила провести проверку на плагиат научных работ своих заместителей и руководителей департаментов министерства, рассказал ТАСС источник в Минобрнауки.

«После ситуации с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии, министр поручила проверить диссертации всех своих заместителей и директоров департаментов», - отметил источник. По его словам, выполнение поручения возложено на департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. О сроках проведения проверки источник не рассказал.

Однако он отметил, что в случае обнаружения признаков плагиата в научной работе «речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику».

11 января замминистра образования Григорий Трубников рассказал ТАСС, что в администрацию президента подали жалобу на качество его диссертационной работы. Жалобу также направили в Минобрнауки. Трубников считает критику своей работы неконструктивной. По его словам, он готов доказать оригинальность работы на любом уровне.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования. Позже диссовет МГУ не нашел в тексте научной работы заимствований, диссовет Белгородского госуниверситета признал работу министра соответствующей критериям ВАК. Представители ученого сообщества, настаивавшие на лишении министра ученой степени, заявляли не о плагиате в его работе, а о низкой научной ценности. В конце октября 2017 г. президиум ВАК принял решение не лишать министра ученой степени.