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В России началась разработка ракетного экраноплана

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Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «Гидроавиасалоне-2018».

«В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 (ГПВ — государственная программа вооружения. — Ред.) ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.

По словам министра, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей. По мнению экспертов, экраноплан будет эффективным оружием, невидимым для радаров противников, добавил Мантуров.

Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, летающее в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. Площадь крыла экраноплана намного меньше, чем у самолета. По международной классификации экранопланы относятся к морским судам.

Самый большой из когда-либо построенных экранопланов — «Каспийский монстр» — имел максимальную взлетную массу 544 т.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

В Москве задержали руководителя отдела расследований ФБК

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В Москве задержали руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Об этом он сообщил в Twitter. «Меня задержали на выходе из подъезда. Документов с собой не было, везут в какое-то ОВД», — написал Албуров. Позже он уточнил, что его везут а ОВД «Даниловский», адвокат уже выехал туда.

Ранее в субботу активистка Яна Герасимова сообщила, что в Москве за организацию митинга задержали Николая Касьяна, сотрудника столичного штаба политика Алексея Навального. По словам Герасимовой, он останется в отделении до суда, который назначен на понедельник.

В пятницу полиция задержала восемь человек в московском штабе Навального. Как рассказал начальник штаба политика Леонид Волков, «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей. Все были доставлены в ОВД «Даниловский».

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

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Политика
Новости

Матвиенко рассказала подробности встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время официального визита в Пхеньян. По ее словам, она передала северокорейскому лидеру послание от президента Владимира Путина. В ответ Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию в ближайшее время.

«Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он (Ким Чен Ын. — Ред.) сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Ким Чен Ын заявил, что для него крайне важна встреча с Путиным, на которой он планирует обсудить стратегию и перспективу сотрудничества Москвы и Пхеньяна, рассказала Матвиенко. Лидер КНДР отметил важную роль России в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.

Матвиенко охарактеризовала Ким Чен Ына как энергичного и умного человека. «Он произвел впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека. Мы очень часто смеялись, шутили. Так что ничто человеческое ему не чуждо», — сказала спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что на экране телевизора лидер КНДР казался ей суровым и строгим, но он оказался улыбчивым и доброжелательным. Встреча, по словам спикера, продлилась дольше, чем было запланировано.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко в пятницу прибыла в Пхеньян с официальным визитом. Российские сенаторы примут участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР. Заранее о том, что у Матвиенко были запланированы переговоры с Ким Че Ыном, не сообщалось.

В апреле КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний и пусков баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами улучшились. В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая встреча российского чиновника с северокорейским лидером.

Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд

Экономика
Новости

Мантуров выступил против принуждения «списка Белоусова» к инвестированию

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Компании металлургического и химического секторов должны вкладывать средства в собственное развитие, российским властям не следует принуждать их к инвестированию, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Нет, конечно», сказал он, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли принуждать компании к инвестированию (цитата ТАСС).

Министр подчеркнул, что он поддерживает принцип инвестирования в развитие российских промышленных предприятий. «Мы должны максимально создать удобные условия, чтобы предприятия были заинтересованы вкладывать в себя, в развитие наилучших доступных технологий, в создание новых продуктов», сказал Мантуров.

В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

Компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил в пятницу Белоусов. Работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель. Говоря об основных критериях отбора проектов, помощник президента привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий. 

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Экономика
Новости

Россия и Вьетнам расширят зону добычи нефти и газа на шельфе республики

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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе республики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны поддержали планы «Газпрома» по участию в сооружении газовой электростанции в провинции Куангчи, а также планы «Новатэка» по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в провинции Биньтхуан.

Кроме того, лидеры России и Вьетнама договорились о сотрудничестве в таких отраслях, как промышленное производство, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации и др.

Также Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение начать строительство во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. «Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области», — говорится в заявлении.

Нгуен Фу Чонг по приглашению Путина 5 сентября прибыл в Россию с официальным визитом.

Во что приходится наряжаться мировым лидерам

Политика
Новости

Полиция Британии сообщила о серьезном инциденте на севере Англии

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Центр города Барнсли на севере Англии в субботу был перекрыт в связи с серьезным инцидентом, сообщила полиция Южного Йоркшира. «В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских в связи с серьезным инцидентом», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже полиция сообщила о задержании одного человека и наличии одного пострадавшего «с незначительными травмами». Подробности инцидента в сообщении полиции не приводятся. «Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте», — говорится в нем.

По данным британской газеты Daily Star, в центре Барнсли женщина с ножом пыталась ранить прохожих. Издание со ссылкой на свидетелей сообщает, что женщина с «большим ножом» бегала по улицам, «кричала по-арабски» и пыталась напасть на прохожих. Некоторые свидетели рассказали изданию, что нападавших было несколько.

На странице местной радиостанции в Twitter, по данным газеты, также появилось сообщение: «Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция».

Технологии
Новости

Apple предупредила о подорожании ее устройств в случае новых пошлин

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Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании ее продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания направила в торговое представительство США. Документ датирован 5 сентября.

«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — говорится в письме.

В случае принятия новых пошлин возрастут цены на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры, заявила Apple.

Пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своей повседневной жизни», добавила компания. В связи с этим Apple попросила правительство страны пересмотреть эти меры.

В III квартале текущего года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд, отмечает Bloomberg. Это 18% от общих доходов компании за отчетный период.

В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Он также напомнил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату Трамп не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

Основатель Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы компании

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Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма сообщил, что с 10 сентября перестанет возглавлять компанию. При этом он сохранит место в совете директоров Alibaba и останется советником руководства. Как сообщает The New York Times, Ма займется благотворительностью и образовательными проектами.

В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября, в Китае празднуют День учителя. До основания Alibaba Ма был учителем английского языка.

Как отмечает издание, Ма решил уйти на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а государственные предприятия все чаще вмешиваются в работу частных компаний. Бизнесмен назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».

Ма уходит из компании постепенно: он оставил пост генерального директора Alibaba еще в 2013 г. Предприниматель владеет 6,4% акций Alibaba, отмечает издание. По данным Bloomberg Billionaires Index, Ма занимает 19-е место в списке самых богатых людей мира и первое место в Китае, его состояние оценивается в $39,9 млрд.

Миллиардер является активным борцом за сохранение природы. В 2009 г. по его решению Alibaba запретила продажи продуктов из акульих плавников. В 2010 г. Ма стал председателем Китайского совета по защите природы. Тогда же он объявил о том, что Alibaba будет отчислять 0,3% от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды.

Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета The South China Morning Post.

Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.

В прошлом месяце Alibaba сообщила о 60%-ном увеличении квартальных продаж, даже на фоне падения прибыли. Годовой доход компании составляет около 250 млрд юаней, или $40 млрд.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Финансы
Новости

Суд отказал ЦБ в признании Русского национального банка банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить заявление Центробанка о признании Русского национального банка банкротом. Об этом говорится в материалах суда.

Причина отказа не уточняется. На следующей неделе, 12 сентября, суд рассмотрит иск Русского национального банка к ЦБ в лице Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе. Речь идет о заявлении о признании решений и действий (бездействий) незаконными, говорится в картотеке арбитражных дел. Еще какие-либо подробности не раскрываются.

Русский национальный банк зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация по величине активов на 1 мая занимала 339-е место в банковской системе России.

ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка в начале июня. Бизнес-модель банка в значительной степени ориентировалась на обслуживание интересов его собственников, говорилось в сообщении ЦБ.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Американский президент также объявил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату он не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. Этим летом американский президент обещал обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

«Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны. Китай надувает нас уже долгое время», – передавало CNBC слова Трампа. По его словам, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

В московском штабе Навального задержали восемь человек

Ведомости
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Полицейские пришли в московский штаб политика Алексея Навального, сообщил в Twitter начальник штаба Леонид Волков. По его словам, в штаб «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин уточнил, что полиция задержала восемь человек. По его данным, их везут в ОВД «Даниловский». Причину задержания сотрудники полиции не сообщили.

Дежурный в ОВД «Даниловский» перенаправил все вопросы в пресс-службу УВД по ЮАО Москвы. В пресс-службе УВД по ЮАО не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на сообщение «Ведомостей». Ляскин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» связал задержание с акцией, запланированной на 9 сентября.

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве