Новым гендиректором Comedy Club стал Мурат Каблахов

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Болтон не привез в Москву официального уведомления о выходе США из договора о РСМД

США не делали официального заявления о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), заявил сегодня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его мнению, ситуация с Договором о РСМД очень напоминает ситуацию с договором по ПРО, выход США из которого состоялся намного позже из-за терактов 11 сентября 2001 г.

«Что касается официального заявления о выходе из договора [ДРСМД], пока что такого заявления не было сделано. Это напоминает ситуацию, с которой я хорошо знаком, а именно наш [США] выход из договора по ПРО. Я должен был прилететь в Москву с этим заявлением 11 сентября 2001 г. Естественно, в тот день этого полета не состоялось. Я вылетел в Москву несколько позже на государственном самолете, и, если мне не изменяет память, официальное заявление о выходе было сделано намного позже», – сказал Болтон.

Болтон заметил, что тогда многим казалось, что договор по ПРО является фундаментом глобальной стабильности и, если его не будет, стабильность нарушится. «Тем не менее ничего этого не произошло. То же самое можно сказать и по договору о РСМД», – сказал Болтон.

По его оценке, ДРСМД «нарушался, устарел и перестал затрагивать все стороны». «Только одна страна выполняла все обязательства – США», – констатировал он.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора о РСМД, запрещающего разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Администрация США считает, что Россия нарушает договор с 2014 г., испытав и развернув крылатую ракету 9М729 на мобильном шасси с дальностью свыше 500 км. По мнению экспертов, выход из Договора о РСМД позволит США развернуть ракеты средней дальности на Тихом океане в ответ на аналогичные ракеты, разработанные Китаем.

США объявили о выходе из договора по ПРО с СССР от 1972 г. в одностороннем порядке 13 декабря 2001 г. Договор по ПРО запрещал странам-участницам создание более одного района противоракетной обороны, и после выхода из него США приступили к созданию системы национальной противоракетной обороны.