Сергей Светлаков и Александр Незлобин переходят с ТНТ на СТС

Они будут лицами СТС и займутся производством сериалов, шоу и, возможно, фильмов

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«Жених» Незлобина и Светлакова (на фото справа) собрал в пять раз больше своего бюджета ТНТ

Телеканал СТС нашел новых лиц у главного конкурента: звезды ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин переходят на СТС создавать сериалы, шоу и, возможно, фильмы.

Известные комедийные артисты Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут новыми лицами телеканала СТС, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании и подтвердил гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов. Он уточнил, что Светлаков и Незлобин не только станут ведущими шоу на СТС, но и будут создавать по заказу канала развлекательные шоу и комедийные сериалы, а также, возможно, фильмы. Деталей таких проектов он не привел.

Последние годы Светлаков и Незлобин сотрудничали прежде всего с ТНТ. Муругов указывает, что их контракт с СТС начинает действовать с 1 июля: «Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией. Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента».

Светлаков и Незлобин подтвердили «Ведомостям», что с лета 2018 г. станут лицами СТС, также они создают совместную студию, которая будет делать проекты по заказу этого канала.

Каналы СТС (входит в одноименный холдинг) и ТНТ (входит в «Газпром-медиа») остро конкурируют. В 2016 г. два топ-менеджера «Газпром-медиа» перешли к конкурентам: Дарья Легони-Фиалко стала директором СТС (до этого управляла каналом «ТВ-3»), а Лев Макаров с канала «2x2» стал гендиректором канала «Че» (входит в «СТС медиа»). В конце прошлого года стало известно, что давний партнер СТС – команда производственной компании Yellow, Black & White переходит в «Газпром-медиа» и в январе 2018 г. запускает новый развлекательный канал «Супер».

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