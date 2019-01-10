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Производитель Cadbury подал иск к страховщику за отказ оплатить ущерб из-за кибератаки

Компания Mondelez, производитель Alpen Gold, Oreo и Cadbury, подает в суд на страховую компанию Zurich за отказ выплатить $100 млн за ущерб, нанесенный кибератакой с использованием вируса NotPetya, пишет Financial Times.

Согласно судебным документам, Mondelez дважды был атакован NotPetya, в результате чего 1700 его серверов и 24 000 компьютеров перестали работать. Компания обратилась в Zurich по полису имущественного страхования, которым покрывается «физическая потеря или повреждение электронных данных, программ или программного обеспечения». Страховщик, отметил Mondelez, поначалу готовился выполнить требования и планировал выплатить промежуточные $10 млн, однако позже отказался платить. Он сослался на одно из исключений по полису, по которому в выплате может быть отказано в случае вреда, нанесенного в результате враждебных действий правительства.

Обе компании отказались комментировать разбирательство.

Атака NotPetya произошла в 2017 г. и коснулась компаний по всему миру, в частности «Роснефти», «Башнефти» и крупнейшего датского оператора контейнерных перевозок Maersk. США и Великобритания обвинили в кибератаке Россию. Кремль назвал заявления о причастности Москвы к атаке частью «русофобской кампании».

Некоторое время NotPetya классифицировали как вирус-вымогатель. Позже выяснилось, что NotPetya был замаскирован под вымогатель.