Политика

Новости

Великобритания обвинила Россию в причастности к атаке вируса NotPetya

Власти Великобритании считают, что за атакой вируса-вымогателя NotPetya в июне 2017 г. стояли российские власти, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Правительство Великобритании признает, что правительство России, в особенности российские военные, несут ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 г.», - приводятся слова министра по делам содружества и ООН в британском МИДе Тарика Ахмада.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что «Великобритания и ее союзники не будут терпеть злонамеренную кибер-активность».

Атака вируса NotPetya была замаскирована под действия преступников-вымогателей, однако в действительности основными целями являлись украинский финансовый, энергетический и государственный сектор, уверены в британском МИДе. Однако из-за неизбирательности вируса атаке подверглись европейские, а также непосредственно российские структуры. Кибернападение стоило Европе сотни миллионов фунтов, указывают в МИДе.

ЦРУ также считает Россию причастной к атаке NotPetya, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Аналогичные заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской IT-компании FireEye.

Вирус NotPetya 27 июня 2017 г. атаковал сети украинских министерств, банков, мобильных операторов, крупных предприятий. На атаку также жаловались российские компании, в частности «Роснефть» и «Башнефть». Нападению вируса также подверглись системы Дании, Индии и США.