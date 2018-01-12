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Россию заподозрили в подготовке кибератак на Олимпийские игры в Пхенчхане

Предположение о подготовке пророссийскими хакерами кибератак на Олимпийские игры в Пхенчхане высказала Американская компания из Виргинии, специализирующаяся на кибербезопасности – ThreatConnect. На своем сайте она опубликовала сообщение о том, что за последний месяц неизвестными были зарегистрировали домены, копирующие адреса Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA). «Эти подозрительные домены имеют сходство с теми методами, которыми ранее пользовались хакеры из Fancy Bear. Это поднимает вопрос о более широкой кампании против предстоящих зимних игр 2018 г.», - говорится в сообщении.

Накануне хакерская групп Fancy Bear, которую связывают с Россией, опубликовала переписку, поднимающую вопрос о связи сотрудников комиссии юриста Ричарда Макларена с ФБР и минюстом США. Доклад Макларена для WADA о массовом использовании допинга в российском спорте стал основанием для отстранения сборной России от Олимпиады в Пхенчхане. Хакеры обвинили WADA и USADA в организации «крестового похода» против Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы отстранить от руководства европейцев.

Эксперты из ThreatConnect обнаружили, что для публикации о «крестовом походе» при создании фальшивых доменах использовались одинаковые адреса электронной почты. При этом отмечается, что сами домены пока остаются пустыми и не дают свидетельств их противоправного использования. Однако эксперты не исключают, что они могут использоваться и как задел для будущих атак.