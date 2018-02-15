Кремль опроверг причастность к вирусу NotPetya
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал частью «русофобской кампании» заявления о причастности Кремля к хакерской атаке с использованием вируса NotPetya. «Мы категорически отвергаем подобные обвинения. Считаем их бездоказательными и беспочвенными. Это продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании», – заявил представитель Кремля журналистам в четверг, 15 февраля.
Вирус NotPetya летом 2017 г. атаковал сети украинских министерств, банков, мобильных операторов, крупных предприятий. Нападению также подверглись системы США, Индии и Дании. Кроме того, на атаку пожаловались и российские компании, среди которых «Роснефть» и «Башнефть». Всего вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах.
Власти Великобритании официально заявили, что считают Россию причастной к атаке этого вируса. Особенно российские военные несут ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya, сообщил МИД Соединенного королевства. ЦРУ также связывает Россию с NotPetya, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники.