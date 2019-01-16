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«Ростелеком» может купить одну из крупнейших компаний на рынке хранения данных

«Ростелеком» рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) — DataLine, входящего в IT-холдинг Inline Technologies Group. Об этом рассказали «Коммерсанту» два источника на телекоммуникационном рынке.

Управляющий директор оператора дата-центров IXellerate Дмитрий Фокин также слышал о том, что DataLine ведет переговоры о продаже бизнеса. По его словам, среди претендентов на покупку DataLine называли МТС, однако теперь основной кандидат, как считается, «Ростелеком».

«Ростелеком» сообщил, что комментирует только закрытые сделки. Информация о том, что «Ростелеком» покупает компанию, не соответствует действительности, заявило руководство DataLine. В то же время оно подтвердило, что ведет переговоры с рядом инвесторов, решения по этому вопросу еще не принято.

По оценке Фокина, 100% бизнеса DataLine стоит $500-600 млн до вычета долга. Он отметил, что «Ростелеком» при покупке DataLine будет контролировать 10-12 тыс. стоек, закрепившись на первом месте в России по этому показателю.

Бизнес DataLine как провайдера услуг центра обработки данных стоит около $200-250 млн и примерно столько же стоит облачный бизнес, говорит другой собеседник «Коммерсанта» на рынке ЦОД. «Похоже, сумма сделки выросла благодаря ряду премий, таких как итоговая позиция "Ростелекома" на рынке после слияния и долговая составляющая, которая сокращает необходимый объем живых денег при покупке»,— отметил он.

«Ростелеком» уже лидирует на рынке. У его компании «РТК ЦОД» сейчас 5868 стойко-мест. Второе место занимает DataLine (4787 стойко-мест). Среди лидеров также нидерландская Linxdatacenter (2040), DataPro семьи бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова (2000) и Selectel бывших акционеров «ВКонтакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили (1860).