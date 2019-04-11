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Законопроект о «суверенном интернете» принят во втором чтении

Депутаты Госдумы на заседании 11 апреля приняли во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета. В случае принятия закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г., а отдельные его положения (например, о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен) – 1 января 2021 г.

При подготовке ко второму чтению в документ были внесены поправки. В частности, соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой предложил обязать власти использовать российскую криптографию. Кроме того, в новой версии законопроекта нет гарантий, что качество и скорость связи не пострадают из-за исполнения закона, считает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против него выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

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