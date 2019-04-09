Закон о «суверенном рунете» может вступить в силу 1 ноября

Kacper Pempel / Reuters

Комитет Госдумы по информационной политике 9 апреля рекомендовал ко второму чтению законопроект о суверенном интернете. Закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г. – нужно много подзаконных актов, объяснил председатель комитета Леонид Левин, а отдельные положения о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен должны вступить в силу с 1 января 2021 г.

Пока невозможно понять, что имеют в виду авторы законопроекта, когда говорят о национальной системе доменных имен и обязанностях операторов ею пользоваться, отмечает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, нет еще подзаконных актов, где все это описано.

В процессе обсуждения законопроекта было несколько трактовок положений о системе доменных имен, но пока четкой, верной и технически исполнимой версии, как она будет устроена, никто не давал, солидарен топ-менеджер одного из операторов связи.

А вот Роскомнадзор уже готов к применению закона, заявил на заседании его руководитель Александр Жаров и пообещал испытать оборудование, которое операторы должны установить для исполнения закона. Сначала стендовые испытания, потом с согласия операторов Роскомнадзор опробует устройства на сетях операторов, рассказал Жаров: оборудование должно быть отечественным, нужно убедиться, что оно не создает замедления трафика и позволяет работать связи пятого поколения.

Соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой предложил поправку – обязать власти использовать российскую криптографию.

В новой версии нет гарантий, что качество и скорость связи не пострадают из-за исполнения закона, беспокоится куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова, хотя на такой норме настаивали и правительство, и РАЭК, и Ассоциация интернета вещей.

Законопроект о суверенном интернете вместе с Луговым внесли в Думу в декабре 2018 г. члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. Роскомнадзор наделяется полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Специальный центр мониторинга создается в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе и должен управлять сетями в критических ситуациях. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла Бокова. На заседании комитета Жаров обещал создать центр к концу 2019 г.

«По законопроекту правительство определит перечень угроз, когда будет включаться управление сетью связи: это чрезвычайные ситуации <...> Блокировка – это чрезвычайная ситуация. Очевидно, что в случаях неисполнения законодательства организатором распространения информации (ОРИ) у государства появляется инструмент, чтобы принудить его к исполнению закона. Если ОРИ помогает общаться террористам, это же чрезвычайная ситуация, значит, мы должны принять все меры, чтобы они этими мессенджерами не пользовались», – считает Жаров.

В марте стало известно, что рабочая группа во главе с Жаровым тестировала разные системы глубокой фильтрации трафика (deep packet inspection, DPI), в лабораторных условиях блокируя Telegram. Рабочая группа посчитала самым эффективным решение компании «РДП.ру» (15% контролирует «Ростелеком»).

После того как победитель был выбран, сотрудники Роскомнадзора в марте стали предлагать операторам связи протестировать DPI от «РДП.ру», ссылаясь на то, что именно такое оборудование Роскомнадзор будет расставлять на сетях операторов, когда вступит в силу закон о суверенном интернете, рассказывал собеседник «Ведомостей», знающий это от сотрудников оператора связи. «РДП.ру» выиграла конкурс Роскомнадзора, по которому должна поставлять DPI для будущего исполнения закона, говорил сотрудник другого оператора. DPI-решение от «РДП.ру» участвовало в тестировании потенциальных исполнителей законопроекта о суверенном интернете, чтобы обеспечивать его независимую работу, и прошло испытания успешно, заявлял совладелец «РДП.ру» (25%) и бывший гендиректор интегратора «Энвижн груп» Антон Сушкевич.

20,8 млрд руб будет стоить покупка IT-систем, которые должны обеспечить безопасность российского сегмента интернета. Эти средства заложены в дополнительное финансирование на «Информационную безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». На все меры по обеспечению целостного, устойчивого и безопасного функционирования рунета в нем приходится 30,8 млрд руб.

Поставщик оборудования для обеспечения устойчивости интернета пока не определен, заверил Жаров журналистов после заседания в Госдуме.

«Для мониторинга сетей связи достаточно уже действующего «Ревизора», а для управления сетями нужно оборудование такого типа, как DPI. Существующая система блокировок никуда не девается: для простых случаев мы ее сохраним и будем смотреть, как меняется интернет, и адаптироваться», – очертил перспективы рунета Жаров.

Вряд ли после 1 ноября 2019 г., когда закон о суверенном интернете вступит в силу, реальные пользователи интернета и те, на ком должно было отразиться это регулирование, почувствуют хоть какие-то изменения, скептична Левова. Скорее у Роскомнадзора просто появятся полномочия закупить оборудование на крупную сумму, рассуждает она, а уже после закупки исполнение законопроекта может растянуться, как это было с исполнением закона Яровой: начнется сертификация оборудования, его испытания, расстановка. Растягиваться эти процессы могут очень надолго, а вот реально обезопасить российский сегмент интернета они вряд ли смогут, заключает Левова.