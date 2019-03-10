Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Павел Дуров собрал протест

Митинг против изоляции рунета собрал более 15 000 человек

Столько людей посетили акцию по подсчетам «Белого счетчика». Митинг поддержал Павел Дуров

Митинг против изоляции рунета, прошедший на пр-те Академика Сахарова в Москве, собрал, по данным проекта «Белый счетчик», 15 300 человек. ГУ МВД по Москве насчитало 6500 участников. Организатором акции стала Либертарианская партия, участники мероприятия выступили против «законопроекта о суверенном интернете». По данным проекта «ОВД-инфо», до начала акции были задержаны 15 человек. «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя Либертарианской партии Кирилла Самодурова сообщил, что восемь активистов были задержаны якобы за использование «летательных средств» – воздушных шариков». Организаторы митинга заявили, что еще 13 человек были задержаны после окончания акции.

Создатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале написал, что, «несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние семь лет». За несколько дней до митинга Telegram разослал российским пользователям сообщение с призывом принять участие в акции. В сообщении было сказано, что Telegram поддерживает митинг против изоляции рунета: «Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные соцсети и мессенджеры».

Законопроект, внесенный председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом, его заместителем Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым, Госдума приняла в первом чтении в феврале. Он наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов. Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.

«15 000 протестующих в Москве – это пороговый результат, который не позволит властям говорить, что акция провалилась, однако и оглушительным успехом протестующих его назвать тоже нельзя. Существенных изменений в расстановке сил не произойдет, стороны останутся при своем», – считает политолог Аббас Галлямов. В условиях, когда власти двигаются в направлении закручивания гаек, сохранить статус-кво – это уже успех, добавляет он, говоря о целях организаторов митинга.

Митинг против изоляции рунета

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