Митинг против изоляции рунета собрал более 15 000 человек

Павел Дуров собрал протест Евгений Разумный / Ведомости

Митинг против изоляции рунета, прошедший на пр-те Академика Сахарова в Москве, собрал, по данным проекта «Белый счетчик», 15 300 человек. ГУ МВД по Москве насчитало 6500 участников. Организатором акции стала Либертарианская партия, участники мероприятия выступили против «законопроекта о суверенном интернете». По данным проекта «ОВД-инфо», до начала акции были задержаны 15 человек. «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя Либертарианской партии Кирилла Самодурова сообщил, что восемь активистов были задержаны якобы за использование «летательных средств» – воздушных шариков». Организаторы митинга заявили, что еще 13 человек были задержаны после окончания акции.

Создатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале написал, что, «несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние семь лет». За несколько дней до митинга Telegram разослал российским пользователям сообщение с призывом принять участие в акции. В сообщении было сказано, что Telegram поддерживает митинг против изоляции рунета: «Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные соцсети и мессенджеры».

Законопроект, внесенный председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом, его заместителем Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым, Госдума приняла в первом чтении в феврале. Он наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов. Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.

«15 000 протестующих в Москве – это пороговый результат, который не позволит властям говорить, что акция провалилась, однако и оглушительным успехом протестующих его назвать тоже нельзя. Существенных изменений в расстановке сил не произойдет, стороны останутся при своем», – считает политолог Аббас Галлямов. В условиях, когда власти двигаются в направлении закручивания гаек, сохранить статус-кво – это уже успех, добавляет он, говоря о целях организаторов митинга.

Митинг против изоляции рунета