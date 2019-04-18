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Rambler запустил единый абонемент в онлайн- и офлайн-кинотеатры

Rambler Group, управляющая киносетью «Синема Парк» и «Формула кино», запустила абонемент, который позволяет ежедневно посещать эти кинотеатры и пользоваться видеосервисом Okko. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник на рынке кинопоказа.

Эту информацию подтвердила директор по маркетингу компании Яна Бардинцева. По ее словам, абонемент запускает в пилотном режиме в Москве, Тюмени и Ставрополе.

Абонемент будет двух видов — стандартный и премиум-класса. Первый в Москве будет стоить 1390 руб. и позволит смотреть один фильм в день в залах 2D и 3D. Второй — стоимость 1790 руб. — включает сеансы в залах IMAX, 4DX и VIP. Оба абонемента предусматривают подписку на раздел «Мировое кино» в Okko и скидку в 10% в кинобаре.

На российском рынке это первая попытка объединить онлайн и офлайн-продажи кино, отмечает «Коммерсантъ».

В декабре 2018 г. появился сервис абонементов в кинотеатры под названием «Киноголик». Он был запущен на деньги частных инвесторов — Сергея Кияйкина, Святослава Денисенко и Петра Баранникова. Сервис позволяет ходить на 2D-сеансы в Москве за 1190 руб. в месяц и в Петербурге за 990 руб.