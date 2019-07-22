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Роскомнадзор не нашел нарушения прав пользователей Ozon в утечке их данных

Ведомости
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Роскомнадзор не обнаружил нарушения прав пользователей магазина Ozon из-за утечки их данных в сеть, говорится в сообщении регулятора.

«Поскольку потока обращений клиентов Ozon в уполномоченный орган мы не зафиксировали, Роскомнадзор считает, что факт компрометации 30 000 клиентских аккаунтов не привёл к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных», – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты Ozon смогли убедить Роскомнадзор, что оказавшаяся в открытом доступе база была скомпилирована неизвестными из различных источников. Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. В то же время около 30 000 пар «логин – пароль» оказались подлинными.

В начале июля на одном из сайтов, собирающих утечки данных, была опубликована база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей Ozon. Роскомнадзор обещал проверить эту информацию. Тогда в Ozon заявили, что видели эту базу данных и сразу после ее обнаружения поменяли пароли для тех учетных записей. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для различных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, отмечали в Ozon. Компания о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщала.

Ozon – четвертый по величине интернет-магазин в России. У компании, по собственным данным, около 30 млн клиентов.

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Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ведомости
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При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс». Согласно данным источника в скорой помощи, у детей диагностированы ожоги и отравление продуктами горения, их госпитализировали. В пресс-службе МЧС позже отметили, что трое детей находятся реанимации.

ТАСС отмечает, что пожарные смогли локализовать возгорание, из 26 палаток 20 сгорели. МЧС отмечает, что проверяло лагерь на пожарную безопасность, с персоналом был проведен инструктаж. После этого лагерь был допущен к эксплуатации.

В момент пожара в лагере находилось 189 детей. На территории курорта расположены домики для отдыхающих. Дети, которые не пострадали, временно размещены там. Базе отдыха «Холдоми» — горнолыжный курорт, на территории которого летом и осенью организован оздоровительный лагерь для детей от 7 до 17 лет. Согласно информации на сайте туркомплекса, он  принимает до 250 человек за одну смену.

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Историк Харари объяснил изменение фрагмента про Крым в российском переводе его книги

Ведомости
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Израильский историк Юваль Ной Харари разрешил российскому издательству при переводе его книги «21 урок для XXI века» изменить фрагмент про российских военных в Крыму в 2014 г. Об этом он сам заявил в письменном ответе телеканалу RTVi.

Он назвал своей главной задачей сделать так, чтобы идеи в его книгах «об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости достигли широкой и разнообразной аудитории». Это касается и аудитории, которая живет в недемократических режимах: некоторые примеры могут оттолкнуть этих читателей или вызвать цензуру, отметил он. Поэтому, по его словам, он иногда разрешает менять некоторые острые примеры.

На то, что в книгу внесены изменения, ранее обратил внимание в Facebook издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин. Он указал на отличие фрагмента книги на русском языке, который журнал «Афиша» опубликовал на своем сайте, от соответствующего фрагмента в англоязычной версии книги.

«Ведомости» изучили английскую и российскую версии книги и убедились в том, что эти фрагменты действительно отличаются друг от друга. В англоязычной версии глава под названием «Постправда» начинается так: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую, пугающую эпоху "постправды", окруженные ложью и вымыслом. Примеры этого найти несложно. Так, в феврале 2014 г. российские спецназовцы без опознавательных знаков вторглись на Украину и захватили ключевые объекты в Крыму. Российское правительство и президент [Владимир] Путин лично отрицали, что это были российские военные…». В российской версии книги первое предложение не изменено, однако за ним следует другой текст: «Так, по подсчетам газеты Washington Post, за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений».

22 июля, после того как на это обратили внимание, «Афиша» опубликовала пояснение, согласно которому она, размещая фрагмент из книги Харари, не знала об отличиях в русскоязычной и англоязычной версиях. Журнал принес извинения читателям.

Книгу издало российское издательство «Синдбад». Его пресс-служба не ответила на звонки «Ведомостей».

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Бизнес
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Ведомости
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Второе место – у баскетбольной команды News York Yankees, оценка ее стоимости выросла на $900 млн до $4,6 млрд. На третьей строчке второй год подряд – испанский футбольный клуб Real Madrid: в 2018 г. его стоимость оценивалась в $4,09 млрд, а в этом году – в $4,24 млрд.

В пятерке лидеров оказались также испанский футбольный клуб Barcelona ($4,02 млрд) и американская баскетбольная команда New York Knicks ($4 млрд).

Английский футбольный клуб Manchester United, который в прошлом году занимал второе место, упал на шестую строчку. Его стоимость, по подсчетам Forbes, сократилась с $4,12 млрд до $3,81 млрд.

В рейтинге оказались и два клуба российских миллиардеров. Английский футбольный клуб Chelsea, принадлежащий Роману Абрамовичу, занял 32-е место ($2,58 млрд). Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets – его совладельцем является Михаил Прохоров – занял 37-ю строчку ($2,35 млрд).

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Политика
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В Госдуму внесли законопроект о штрафе для юрлиц за уничтожение архивов

Ведомости
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В Госдуму внесли законопроект, предполагающий штраф для юридических лиц за уничтожение архивов. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в ст. 13.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По ней нарушение правил хранения и использования архивных документов влечет предупреждение или штраф. Для граждан по текущей редакции статьи штраф составляет от 100 до 300 руб., а для должностных лиц – от 300 до 500 руб. Штраф для юридических лиц не предусмотрен. Если законопроект будет принят, то штраф для граждан и должностных лиц вырастет, они должны будут выплатить от 1000 до 3000 и от 3000 до 5000 руб. соответственно, а для юридических лиц будет введен штраф от 5000 до 10 000 руб.

Законопроект внесен по инициативе Государственного совета Татарстана.

Анализ правоприменения показывает, что ответственность по текущей редакции ст. 13.30 КоАП не соизмерима с последствиями утраты архивных документов как для граждан, так и для государства, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, отмечается в документе, на системной основе выявляются факты бесконтрольного уничтожения документов и брошенные архивы.

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Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Ведомости
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Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров. В нем указывается, что правительство поддерживает единое регулирование оборота, потребления и рекламы табачной продукции и электронных сигарет.

При этом правительство считает нужным усилить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение требований антитабачного законодательства. В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что такой отзыв позволит Госдуме продолжить работу над документом. Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.

Документом предлагается распространить действие антитабачного закона на электронные сигареты. Таким образом, использование электронных сигарет будет запрещено в тех местах, где сейчас запрещено курение обычных сигарет. В случае нарушения гражданина могут оштрафовать на 500–1500 руб., за курение на детских площадках – до 3000 руб.

Антитабачный закон вступил в силу в России с 1 июня 2013 г. Он запрещает курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешено в квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы и метро.

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Технологии
Новости

Washington Post узнала о тайной работе Huawei на власти КНДР

Ведомости
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Китайская корпорация Huawei тайно помогала властям КНДР в создании и поддержании в рабочем состоянии собственной беспроводной сети передачи данных Koryolink, пишет Washington Post со ссылкой на документы компании, полученные от ее бывших сотрудников. По данным издания, Huawei совместно с другой китайской компанией, Panda International Information Technology, в течение восьми лет работала в КНДР над рядом проектов, в том числе над разработкой сети 3G. В Huawei такую информацию отрицают.

Если подобная деятельность все же имела место и при этом Huawei использовала в своих продуктах американские компоненты, это может означать нарушение компанией экспортных правил США, которые запрещали поставки Пхеньяну оборудования, в котором содержится более 10% американских компонентов.

Газета указывает, что министерство торговли США с 2016 г. расследует возможные связи Huawei с руководством Северной Кореи, однако официально их наличие не было доказано. Один из источников издания при этом отметил, что созданная в Северной Корее в 2008 г. сеть Koryolink сейчас работает на устаревшем оборудовании, поскольку Huawei прекратила обновлять и обслуживать его.

Бизнес
Новости

Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей

Ведомости
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Банк «Россия» подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.

Иск был подан 22 июля. В производство он пока не принят. В чем заключаются требования банка, также пока не указано. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.

Источник, близкий к авиакомпании, рассказал РБК, что речь идет о просроченных процентах по кредиту.

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты.

С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.

Финансы
Новости

Возможность регистрировать ДТП по Европротоколу через «Госуслуги» введут с октября

Ведомости
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Убытки в ОСАГО по Европротоколу (без вызова представителя дорожной полиции) с 29 октября 2019 г. можно будет оформить через портал госуслуг. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

В нем отмечается, что направляемое страховой компании извещение о ДТП будет подписываться участниками аварии в электронном виде. Сами файлы будут направляться автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут.

Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти. Если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса.

Все проверочные мероприятия будут осуществляться 20 минут, как и по действующему сейчас порядку, подчеркивает ЦБ. Если через 20 минут ответ от государственного органа получен не будет, договор ОСАГО должен быть заключен.

О том, что правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО, стало известно в январе. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, по Европротоколу можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение.

Европротокол применяется, когда в аварии два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 000 руб. (этот лимит действует в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах – 100 000 руб.), нет разногласий в отношении виновника ДТП.

Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей

Ведомости
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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует из электронной базы данных Госдумы. Продавать пиво будет разрешено организациям и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры с организаторами спортивных состязаний.

Пивные компании исторически выступают спонсорами футбольных команд по всему миру, отмечают авторы инициативы. Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах – в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других, добавляется в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты указывают, что после проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 г. стало очевидно, что «страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены». При этом законопроект обязывает организаторов матчей направлять средства от продажи пива на стадионах на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Чтобы исключить нарушение порядка во время матчей, авторы документа предлагают разрешить употреблять пиво исключительно в организованных на стадионах местах общественного питания. При этом во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива, а также пивных напитков будут запрещены.

Бизнес
Новости

Зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей получил гражданство России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финансовому директору, заместителю председателя правления компании «Новатэк» Марку Джетвею, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Получение гражданства России было давним желанием и личной инициативой Марка Джетвэя. Мы рады тому, что наконец его запрос удовлетворен», – заявила «Ведомостям» пресс-служба «Новатэка».

Джетвей родился в США в 1957 г., он окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухучета и аспирантуру в Pace University в Нью-Йорке. Работал в независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе. Согласно официальной биографии, в Россию переехал в 1995 г., получив назначение партнером PwC Global Energy. После этого руководил отделом PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли. В качестве партнера работал с компаниями энергетического и горнодобывающего сектора, выполняя руководство проектами и выступая в качестве эксперта в области финансов и операционной деятельности.

С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и работал главным финансовым директором компании. В августе 2007 г. был избран членом правления, с июля 2010 г. занимает должность заместителя председателя правления «Новатэка».

Бизнес
Новости

До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

Ведомости
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От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в некоторых регионах доля фальсификата достигает 80%.

Питьевая вода – самая подделываемая продукция, утверждает Чемезов. Он призвал обязательно начать маркировку этой продукции. Чемезов напомнил Путину, что с 1 июля введена обязательная маркировка обуви и некоторых фармацевтических изделий.

«Ростеху» принадлежит 25% Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который в апреле был назначен оператором цифровой маркировки всех товаров. Проект маркировки стартовал еще в 2016 г., когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. До марта этим занималась ФНС, затем она передала эти функции ЦРПТ. Сейчас среди продовольственных товаров в рамках эксперимента маркировке подлежит только молочная продукция. К 2024 г. власти планируют распространить маркировку товаров на все товарные группы.

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