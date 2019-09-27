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«Яндекс.Такси» предложило допустить частников к проверке водительских прав в ЕАЭС

Ведомости
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«Яндекс.Такси» предложило создать систему проверки водительских удостоверений для стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Об этом представители сервиса рассказали на форуме «Евразийская неделя – 2019» в Бишкеке.

Предложенная система позволит ограничивать доступ к работе с сервисом лишенным прав водителям. При этом таксопарк или онлайн-сервис не будут знать причину лишения, это предотвратит утечку информации личного характера, рассказали в пресс-службе. По их данным, сейчас полная информация о статусе водительских удостоверений есть только у госорганов. Если такой доступ появится у таксопарков и сервисов, они смогут оперативно проверять сведения о водителях. Данные должны быть в машиночитаемом виде, чтобы документы можно было проверить сразу.  Также система позволит ограничивать доступ к заказам нарушителям ПДД. Сейчас такой возможности у таксопарков нет, отметили в компании.

Возможность такой проверки может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере, уверены в компании. На первом этапе «Яндекс.Такси» готово помочь с формированием системы для стран ЕАЭС, в перспективе и партнерам Союза, включая Молдавию и Узбекистан.

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Forbes оценил годовой оборот владельца YouTube-канала 5-Minute Crafts в $40 млн

Ведомости
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Годовой оборот группы The Soul Publishing, в которую входят сайт Adme, а также YouTube-каналы 5-Minute Crafts, Bright Side и другие, составляет около $40 млн, сообщает Forbes. Примерно половину этой суммы ($15–20 млн) приносит 5-Minute Crafts. При этом расходы компании на сотрудников, аренду и съемочный процесс составляют не более 10%, сообщил журналу источник.

Владельцами The Soul Publishing являются два приятеля из Казани Павел Радаев и Марат Мухаметов. Компания зарабатывает в основном на автоматической рекламе, которая интегрирована в ролики на YouTube.

Сайт Adme.ru Радаев и Мухаметов запустили в 2004 г. Сначала это был портал о рекламе, редакция которого размещалась на окраине Казани в здании бывшего завода. Сейчас основатели сайта живут и работают на Кипре. К 2013 г. трафик сайта вырос до 6–7 млн пользователей в месяц, к 2015 г. посещаемость увеличилась до 15 млн.

В октябре 2014 г. Радаев и Мухаметов договорились с рекламной сетью Google AdExchange о размещении автоматической рекламы на сайте Adme. После этого владельцы сайта решили сменить его тематику на развлекательную, поскольку специализированный контент о рекламном рынке не приносил заметной выручки. Сайт стал публиковать статьи типа «Подборка фильмов, которые заставят расплакаться» или «22 кота с сокрушительной харизмой». В итоге менее чем за год аудитория Adme выросла до 23 млн посетителей. Позже у сайта появились иностранные аналоги – испанский, французский, британский и китайский.

Канал 5-Minute Crafts появился 15 ноября 2016 г., на нем выходят видеоролики с необычными советами (например, как сделать вешалку из вилок, резинкой выкрутить шуруп, ниткой разрезать торт и так далее). На момент публикации у канала было 60,9 млн подписчиков, он занимает третье место по этому показателю среди всех каналов на YouTube.

У 5-Minute Crafts есть еще около десяти каналов-родственников: 5-Minute для детей, 5-Minute для семьи, 5-Minute для девушек и другие. В общей сложности на контент The Soul Publishing подписаны 230 млн на Facebook и более 300 млн на YouTube. На этих платформах ежемесячно размещаются 1500 роликов на 17 языках.

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Политика
Новости

Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы

Ведомости
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Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для 49 стран, сообщает Reuters. Их стоимость составит примерно 80$. Доступ в священные для мусульман города Мекку и Медину будет ограничен. Ранее Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Какие страны смогут получить визу, станет известно 27 сентября.

По словам главы совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба, действующий в стране запрет алкоголя распространится и на туристов. Однако женщины смогут посетить Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола. Кроме этого, им не обязательно носить абайю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами), будет достаточно скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, сказал он.

Власти рассчитывают, что туризм обеспечит стране 10% ВВП к 2030 г. По оценкам Ахмеда аль-Хатиба, для стимулирования роста туризма необходимо около $67 млрд инвестиций, в том числе нужно построить 500 000 новых гостиничных номеров к 2030 г. К этому времени власти хотят увеличить туристический поток до 100 млн визитов в год.

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам

Ведомости
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Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК. Источник издания на финансовом рынке уточнил, что речь идет об оборонных контрактах.

Ранее Промсвязьбанк не был агентом правительства при финансовых отношениях с другими странами, отмечает РБК. Кроме того, в предыдущем бюджете не было предусмотрено агента, отвечающего за обеспечение исполнения долговых обязательств иностранных государств перед Россией.

Информация о том, какие страны и сколько задолжали России, в основном засекречена. Однако Минфин в июне сообщал, что общая задолженность иностранных государств и организаций перед российским правительством составляет $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд – долги республик бывшего СССР.

Промсвязьбанк с 1995 г. принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации банка, а в январе 2018 г. стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Бизнес
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Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией

Ведомости
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Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».

«НМГ студию» создали год назад для инвестиций в кинопроизводство. Она профинансирует мультсериал «Лекс и Плу», заказанный телеканалом СТС у «Метрафильмса». Это история про лиса и енота, которые работают таксистами в космосе. В первом сезоне будет 26 серий по 11 минут каждая, все выполнены в 2D-анимации.

Информацию о сотрудничестве сторон подтвердил генпродюсер «Метрафильмса» Артем Васильев. Его компания займется контентом, а «НМГ студия» оплатит производство, займется продажей прав на показы мультсериала за границей, а также лицензированием товаров. «Метрафильмс» получит процент с продаж, уточнил Васильев. По его словам, НМГ планирует активно развиваться в направлении анимации.

Объем инвестиций не раскрывается. Производство одной минуты такого мультфильма оценивается в 300 000–320 000 руб., сказал РБК менеджер одной из киностудий. Девелопмент проекта оценивается примерно в 3 млн руб. Исходя из этих данных, первый сезон мультсериала может обойтись «НМГ студии» в 89–94,5 млн руб.

Холдинг «СТС Медиа», ставший в конце 2018 г. частью НМГ, уже инвестировал в проекты «Метрафильмса». Он заказывал производство мультсериала «Три кота», который идет в эфире СТС. Сейчас права на «Трех котов» принадлежат НМГ. Это один из самых популярных в России анимационных брендов. В июле мультсериал собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube.

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Технологии
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Владелец прав на свинку Пеппу подал иск к крупному российскому производителю игрушек

Ведомости
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Владелец прав на анимационного персонажа свинку Пеппу британская Entertainment One UK предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек – компании «Симбат», следует из картотеки суда. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Британская компания утверждает, что «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение свинки, похожей на Пеппу. Степень смешения подтвердил опрос ВЦИОМ: больше половины из 1500 опрошенных россиян посчитали, что этот персонаж – именно свинка Пеппа. Истец потребовал за использование ее образа около 33 млн руб.

Иск Entertainment One UK Арбитражный суд Москвы рассмотрит 18 октября. Третьим лицом к делу привлечен «Яндекс.Маркет». Это связано с тем, что конструкторы продавались через маркетплейс «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету») в 2018 г., поясняет газета.

В «Симбате» на запрос газеты не ответили. Два топ-менеджера компании отказались от комментариев. Согласно сайту «Симбата», среди лицензионных игрушек компании – российские «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», зарубежные My Little Pony, Barbie, Hello Kitty и другие. Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил изданию, что на площадке третьи лица размещают товарные предложения самостоятельно, а Гражданский кодекс при этом разрешает ей ограничиться заверениями контрагента о наличии необходимых лицензий и разрешений.

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Финансы
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«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости
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В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.

ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы сообщил, что за июль – август направил операторам связи информацию о свыше 2500 номеров, с которых поступали звонки клиентам банков. В результате операторы в 218 случаях заблокировали номер, в 59 – ввели ограничения на использование финансовых сервисов. Подмена номера банка была выявлена в 198 случаях.

Регулятор отметил, что в более 2000 случаев было отказано в принятии мер реагирования из-за «отсутствия правовых оснований». «Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», – уточнил в беседе с изданием первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он отметил, что новый всплеск мошеннических звонков наблюдался в сентябре.

Собеседник газеты добавил, что проблема затронула множество банков, а на сообщения ЦБ о мошеннических звонках реагируют не все операторы. Он подчеркнул, что в некоторых случаях они бездействуют, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе «О связи». В пресс-службе «Билайна», в свою очередь, сообщили газете, что многие сообщения ЦБ, поступившие оператору, были «технически некорректны». Собеседник объяснил, что иногда в списках предоставленных для блокировки номеров указывались те, которые банки используют для исходящих звонков клиентам. Их блокировка привела бы к тому, что банки не смогли бы дозвониться клиентам.

Бизнес
Новости

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» газопровода Opal

Ведомости
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Гендиректор польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло Польшу от перебоев в поставках газа. Об этом сообщает портал Biznes Alert со ссылкой заявление Вожняка в ходе 5-го Всепольского экономического форума, прошедшего в Седльце.

По мнению Вожняка, если бы «Газпрому» не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа. «Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей», – уверен Вожняк. Он отметил, что недостающие объемы газа теперь будут поступать в страну через территорию Украины.

С 2013 г. российская компания пользовалась только 50% мощностей Opal. В 2016 г. Еврокомиссия расширила «Газпрому» доступ к газопроводу, но в сентябре Европейский суд запретил ему использовать газопровод Opal на полную мощность. Теперь «Газпром» вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября. Одновременно «Газпром» слегка увеличил прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает газ из «Северного потока», но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. «Газпром» также начал наращивать транзит газа через Украину.

Политика
Новости

МИД назвал безрассудством новые санкции США против России

Ведомости
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МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. «Американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», – заявили в российском МИДе.

В министерстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2015 г. помогают Сирии бороться с террористами. Санкции против российских компаний, которые поставляют топливо в Сирию, обусловлены стремлением Вашингтона помешать полному уничтожению террористов, уверены в МИД России.

Санкции, которые ввел Вашингтон, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 г., отметили в ведомстве.

Администрация США накануне, 26 сентября, внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива в Сирию для Вооруженных сил России. Под санкции попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян. По данным минфина США, все они – сотрудники транспортно-логистического холдинга «Совфрахт», который уже попал под ограничительные меры в 2016 г. Под санкциями также оказались ООО «Маритайм ассистанс» и пять судов, которые, по данным минфина США, принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт».

Политика
Новости

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Ведомости
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Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина вышла из состава попечителей правления благотворительной организации мэрии Лондона, сообщает The Times.

Издание пишет, что Батурина установила контакты с мэрией Лондона, когда должность мэра занимал нынешний премьер-министр Борис Джонсон. В 2016 г. на пост мэра столицы Великобритании был избран Садик Хан. В тот же период администрация Большого Лондона получила грант в размере £138 000 (около $170 000) от фонда Батуриной Be Open. Они должны были пойти в фонд мэра Лондона на повышение социальной мобильности и финансирование образовательных программ.

На должность члена правления Батурина была назначена в декабре 2017 г., но покинула этот пост после того, как занимающийся расследованиями сайт Finance Uncovered призвал начать судебное преследование в связи с предполагаемым отмыванием денег руководством фонда Батуриной. Речь идет о члене совета директоров Be Open Доминго Плазасе Руисе. Как указывает The Times, в 2015 г. его обвинили в налоговых преступлениях и отмывании денег в Испании. Расследование того дела не завершено.

«Ситуация с главой Be Open стала для нас новой информацией, и мы приняли меры», – заявили в пресс-службе мэрии Лондона. По данным пресс-службы, Батурина покинула пост по взаимному соглашению.

Состояние Батуриной оценивается российским Forbes в $1,2 млрд.

Технологии
Новости

Amazon разрабатывает законы для технологии распознавания лиц

Ведомости
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Amazon разрабатывает законы для технологии по распознаванию лиц. Об этом рассказал гендиректор компании Джефф Безос на ежегодной презентации в Сиэттле, передает Vox.

«Наша команда по государственной политике работает над регулированием распознавания лиц. Регулирование этой области имеет смысл», – подчеркнул он. По его словам, эти документы Amazon планирует передать федеральным властям. Деталей о разрабатываемых законах он не рассказал.

В 2016 г. подразделение Amazon Web Services представило Rekognition. Это система, которая, используя искусственный интеллект, может быстро – в реальном времени – идентифицировать людей. Она сопоставляет фотографию с фотографиями в различных базах данных, в частности базе данных преступников.

Сотни сотрудников Amazon, а также правозащитники и политики критиковали компанию за то, что она пытается продать Rekognition, в частности, правоохранительным органам. По их мнению, система может работать с ошибками.

В июле прошлого года американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) провел эксперимент с Rekognition. Он загрузил снимки всех американских конгрессменов – 535 человек – и сопоставил их при помощи системы Amazon с базой задержанных людей. Хотя в базе не было конгрессменов, 28 из них были причислены к преступникам.

Бизнес
Новости

Котировки Beyond Meat выросли на 10% после объявления сделки с McDonald's

Ведомости
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Котировки производителя растительного мяса Beyond Meat выросли после объявления сделки с сетью McDonald’s, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ. К 13.38 (20.38 мск) по местному времени цена одной акции Beyond Meat достигала $153,73 (+11,3%).

Ранее в четверг, 26 сентября, компании объявили, что в Канаде McDonald's запустит тестовые продажи бургера с котлетой из растительного мяса Beyond Meat. Эксперимент начнется на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он стартует 30 сентября и продлится 12 недель.

Beyond Meat основана в 2009 г. в США. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, к примеру изолята горохового белка и кокосового масла. В мае стартап провел IPO, среди его инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун.

Некоторые сети уже запустили блюда с растительным мясом Beyond Meat в России. Об этом объявляли «Теремок» и Pizza Hut.

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