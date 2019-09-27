«Яндекс.Такси» предложило допустить частников к проверке водительских прав в ЕАЭС
«Яндекс.Такси» предложило создать систему проверки водительских удостоверений для стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Об этом представители сервиса рассказали на форуме «Евразийская неделя – 2019» в Бишкеке.
Предложенная система позволит ограничивать доступ к работе с сервисом лишенным прав водителям. При этом таксопарк или онлайн-сервис не будут знать причину лишения, это предотвратит утечку информации личного характера, рассказали в пресс-службе. По их данным, сейчас полная информация о статусе водительских удостоверений есть только у госорганов. Если такой доступ появится у таксопарков и сервисов, они смогут оперативно проверять сведения о водителях. Данные должны быть в машиночитаемом виде, чтобы документы можно было проверить сразу. Также система позволит ограничивать доступ к заказам нарушителям ПДД. Сейчас такой возможности у таксопарков нет, отметили в компании.
Возможность такой проверки может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере, уверены в компании. На первом этапе «Яндекс.Такси» готово помочь с формированием системы для стран ЕАЭС, в перспективе и партнерам Союза, включая Молдавию и Узбекистан.