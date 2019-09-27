«Яндекс.Дзен» разрешил публиковать видео на своей платформе
«Яндекс.Дзен» открыл блогерам возможность публиковать на платформе видеоролики и нативную рекламу в видеоформате, сообщили в пресс-службе сервиса.
«Пользователям рекомендательный алгоритм "Дзена" будет рекомендовать видео наряду с привычными для платформы статьями блогеров и медиа», – отметили в компании.
«Яндекс.Дзен» – рекомендательный сервис, который формирует персональную ленту новостей. Для этого используются технологии искусственного интеллекта, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, а при показе текстов учитывает, что читает и просматривает пользователь. По данным компании, месячная аудитория «Яндекс.Дзена» в августе 2019 г. составила 50 млн человек. Число авторов на платформе превысило 25 000, увеличившись в два раза год к году.
«Яндекс.Дзен» уже протестировал видеоформат на платформе с ограниченным количеством блогеров, отметили в пресс-службе. Результаты тестирования показали, что на платформе наиболее эффективно размещать короткие видео продолжительностью до 15 минут.
«В среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика», – отмечается в сообщении. Всего на «Яндекс.Дзене» зафиксировано 20 млн просмотров видео в день, а дневная аудитория видео – 11 млн пользователей. Таким образом, уже в ходе тестирования видео обгоняет по популярности нарратив.