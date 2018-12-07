«Яндекс» собрал больше аудитории на блогах, чем на новостях

Сейчас у «Дзена» около 18 000 активных авторов Евгений Разумный / Ведомости

Платформой «Яндекс.Дзен» уже пользуется 35 млн человек в месяц, сообщил поисковик со ссылкой на данные собственного сервиса «Яндекс.Радар». Насколько выросла аудитория платформы по сравнению с тем же периодом 2017 г., представитель «Яндекса» уточнить не смог. После перехода на подсчеты по «Яндекс.Радару» с середины этого года методика оценки числа пользователей этого сервиса компании, как и других, существенно изменилась, объяснил он.

«Дзен» – это рекомендательный сервис, он формирует персональную ленту новостей и доступен в браузере «Яндекса». Для формирования ленты используются технологии искусственного интеллекта, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, а при показе текстов учитывает, что читает и просматривает пользователь. «Яндекс.Дзен» запущен как эксперимент в составе Yandex Launcher в Мексике и Бразилии в 2015 г., а в июне 2016 г. лента персональных рекомендаций была интегрирована в браузер. Отдельная платформа «Яндекс.Дзен» была запущена в мае 2017 г. До мая прошлого года на платформе размещались только анонсы новостей и другого контента, затем платформа разрешила создавать свои собственные каналы внутри «Дзена» блогерам, издательствам, а также зарабатывать деньги на размещении рекламы на платформе.

Сейчас у «Дзена» около 18 000 активных авторов, сообщил «Яндекс». В этом ноябре компания выплатила им 45 млн руб., что на порядок больше, чем годом ранее. При чем больше половины просмотров в «Дзене» теперь приходится как раз на оригинальные публикации авторов, а не автоматические републикации на эту платформу новостей и текстов СМИ.

Судя по всему, еще летом «Дзен» обогнал по аудитории новостной сервис «Яндекса». Самые ранние данные по аудитории от «Яндекс.Радара» есть за август этого года: у «Яндекс.Новостей» в этом месяце было 26,3 млн пользователей на всех устройствах, у «Дзена» — 29,7 млн пользователей. В ноябре это разрыв увеличился еще больше — у «Новостей» в этом месяце было 28,8 млн пользователей.

Именно «Яндекс.Новости» — самый популярный новостной агрегатор Рунета и огромное число жителей страны узнают новости через этот сервис. Получается, теперь их внимание смещается на другой источник получения информации — «Дзен».