«Яндекс» предложил СМИ и блогерам публиковать контент прямо у него М. Стулов / Ведомости

«Яндекс» открывает платформу для издателей, брендов и независимых авторов на базе сервиса «Яндекс.Дзен», рассказал на конференции Yac руководитель сервиса «Яндекс.Дзен» Виктор Ламбурт. «Дзен» – рекомендательный сервис, он формирует персональную ленту новостей для пользователей. Ламбурт считает, что сервисы, задействующие в формировании ленты искусственный интеллект, совершат следующую революцию в медиапотреблении.

«Яндекс.Дзен» выделяет медиа-источники среди множества сайтов, затем начинает работать искусственный интеллект, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, рассказывает Ламбурт: он учитывает, что вы читаете, а что просто просматриваете. «В результате получается лента, которая интересна именно вам, а не вашим друзьям – как в соцсетях». По количеству переходов на сайты «Дзен» уже обогнал все социальные сети, утверждает Ламбурт.

До этого «Яндекс.Дзен» публиковал лишь анонсы новостей и другого контента, теперь же издатели и независимые авторы смогут публиковать информацию прямо на платформе. Хотя авторы и издатели могут продолжить получать трафик на свои сайты из анонсов, теперь «Дзен» – не только платформа для дистрибуции, но и инструмент для создания контента, говорит медиа-директор «Яндекс.Дзена» Даниил Трабун. Но зарабатывать на этом будет не только «Яндекс»: авторы будут создавать собственные каналы внутри «Дзена», публиковать там контент и зарабатывать на нем, продолжает он: они смогут подключать к каналу любые рекламные сети.

Кроме того, «Яндекс» планирует потратить $1 млн на спонсорскую программу для самых лучших авторов, которые согласятся публиковать свой контент в «Яндекс.Дзен» напрямую.

Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в качестве эксперимента в составе Yandex Launcher для Мексики и Бразилии в 2015 г., а в июне 2016 г. – впервые на глобальном рынке - лента персональных рекомендаций была интегрирована в браузер.

Западные технологические компании давно пытаются работать с издателями. Так социальная сеть Facebook еще два года назад запустила сервис прямой публикации новостей – Facebook Instant Articles. У Apple и Google есть сервисы Apple News и Google Accelerated Mobile Pages. Все они призваны упростить СМИ задачу по привлечению новых читателей и монетизации контента – ведь именно социальные сети и агрегаторы новостей стали для пользователей основными источниками новостей в сети.