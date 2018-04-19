«Яндекс.Дзен» не хочет зарабатывать на трагедиях

Сервис не будет размещать в материалах о них рекламу



Речь идет о статьях, в которых описываются трагические происшествия, катастрофы, террористические акты и др. Евгений Егоров / Ведомости

Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» сообщил, что внес изменения в правила размещения рекламы: он больше не будет ее показывать в материалах о трагических событиях, а также в материалах, которые нарушают правила сервиса.

Речь идет в первую очередь о статьях, где описываются трагические происшествия, катастрофы, террористические акты, военные действия, военно-политические конфликты, разные виды насилия, теории заговора и другие публикации с языком вражды и ненависти. Те материалы, в которых «Яндекс.Дзен» перестанет размещать рекламу, будут определяться алгоритмами в автоматическом режиме, сообщила компания. Если на канале отдельного автора в «Яндекс.Дзен» только иногда размещаются подобные статьи, то реклама будет сниматься только с отдельных статей, но в случае, если канал автора практически полностью состоит из статей с трагическим содержанием, «Яндекс.Дзен» полностью снимет рекламу с его канала.

«Мы считаем, что ни авторы, ни платформа не должны зарабатывать на трагических событиях, – говорит медиадиректор «Яндекс.Дзена» Даниил Трабун. – По такому принципу уже работают другие медиаплатформы, теперь аналогичные правила введены и в «Дзене».

«Яндекс.Дзен» не будет размещать рекламу и в материалах, которые пользователи не дочитывают до конца, то есть в случае, если среднее время чтения – менее 40 секунд. Размещать рекламу в статье, которая не заинтересовала читателя, невыгодно для рекламодателей. Поэтому такая реклама автоматически снимается, говорится в сообщении компании.

«Дзен» – рекомендательный сервис, он формирует персональную ленту новостей и доступен в браузере «Яндекса». Для формирования ленты используются технологии искусственного интеллекта, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, а при показе текстов учитывает, что читает и просматривает пользователь. «Яндекс.Дзен» запущен как эксперимент в составе Yandex Launcher в Мексике и Бразилии в 2015 г., а в июне 2016 г. лента персональных рекомендаций была интегрирована в браузер. Отдельная платформа «Яндекс. Дзен» была запущена в мае 2017 г. – она разрешила пользователям создавать собственные каналы внутри «Дзен», а также зарабатывать деньги на размещении рекламы на платформе.

Выручку «Яндекс.Дзена» компания «Яндекс» не раскрывает, но платформа «Яндекс.Дзен» в сентябре 2017 г. могла заработать 200 млн руб., говорил бывший гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин на телеконференции, – это 2,4 млрд руб. в год, если предположить, что выручка поступает ровно.

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