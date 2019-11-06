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РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Отзыв направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В документе предлагается регулировать именно корпоративный контроль, но не экономическое участие. Такой формат позволит хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности российских технологических компаний, отмечается в материале.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Проект закона предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Документ может затронуть компанию «Яндекс».

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.