«Ростелеком» раскрыл параметры консолидации 100% мобильного оператора Tele2
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% долей ООО «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), сообщила госкомпания. Сделка позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне она была одобрена ФАС.
«Ростелекому» уже принадлежит 45% оператора. Еще 17,5% Tele2 компания купит за собственные 42 млрд руб. На 27,5% «Ростелеком» получит деньги от ВТБ – госбанк выкупит допэмиссию «Ростелекома» по цене 93,21 руб. за обыкновенную акцию, всего на 66 млрд руб. Оставшиеся 10% «Ростелеком» получит в обмен на свои квазиказначейские акции (24 млрд руб). Таким образом, общая сумма сделки составит 132 млрд руб.
Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.
Оператор Tele2 для сделки был оценен PwC в 240,5 млрд руб. О сделке было объявлено в январе. Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке, увеличившим за три года долю до 17%. Клиентская база оператора – 44 млн абонентов.