Акции «Яндекса» подорожали на 5% после новости об изменении структуры компании
Акции «Яндекса» на торгах на Московской бирже на 10.44 мск подорожали на 5,1%, до 2383 руб. по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, следует из данных торгов.
Максимальный рост котировок был зафиксирован в первые минуты торгов и составлял 5,9%, стоимость акций была на уровне 2400 руб.
В понедельник, 18 ноября, «Яндекс» сообщил об изменении структуры управления компанией. В частности, IT-холдинг учредит специальный Фонд общественных интересов и передаст ему часть управленческих функций. «Яндекс» будет согласовывать с ним консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Фонд будет наделен правом временно отстранять гендиректора российского «Яндекса».
Решение о создании фонда принял совет директоров, 20 декабря акционерам предложат его одобрить. Для учреждения фонда необходимо получить согласие владельцев 75% голосующих акций. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в письме сотрудникам компании назвал такое решение оптимальным для трех сторон: руководство компании сохранит управление в «своих руках», международные инвесторы – уверенность в перспективах «Яндекса», а правительство – интересы страны. Волож назвал изменения в структуре управления «золотой акцией 2.0».
Этим летом депутат Госдумы Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий долю владения или контроля иностранцами «существенных информационных ресурсов» в России. Максимальный размер доли парламентарий предложил установить на уровне 20%. Инвесторы негативно восприняли поправки в законодательство. После первого публичного обсуждения законопроекта в Госдуме «Яндекс» потерял $1,5 млрд капитализации. Во время обсуждения чиновники заявляли, что «Яндексу» следует заботиться не только о собственном бизнесе, но и о государственных интересах.