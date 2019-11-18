Акции «Яндекса» подорожали на 5% после новости об изменении структуры компании

Этим летом депутат Госдумы Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий долю владения или контроля иностранцами «существенных информационных ресурсов» в России. Максимальный размер доли парламентарий предложил установить на уровне 20%. Инвесторы негативно восприняли поправки в законодательство. После первого публичного обсуждения законопроекта в Госдуме «Яндекс» потерял $1,5 млрд капитализации. Во время обсуждения чиновники заявляли, что «Яндексу» следует заботиться не только о собственном бизнесе, но и о государственных интересах.