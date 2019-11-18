Волож сообщил, что обсуждал с Кремлем изменения в управлении «Яндексом»

В письме сотрудникам компании Волож пояснял, что изменения позволят в том числе «защитить интересы страны». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», утверждал, что новая схема управления компанией была в подробностях согласована с администрацией президента. Федеральный чиновник добавлял, что Кремль даже участвовал в разработке новых правил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласовывал изменения в управлении «Яндексом» и не должен был этого делать.