Волож сообщил, что обсуждал с Кремлем изменения в управлении «Яндексом»
«Яндекс» обсуждал будущие изменения в структуре управления компании с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства, заявил на конференц-колле с инвесторами гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. Он отказался раскрыть, с кем именно компания вела обсуждения компания: «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства».
В понедельник «Яндекс» сообщил о создании Фонда общественных интересов, который будет принимать участие в управлении компанией. «Яндекс» будет согласовывать с советом директоров фонда консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей, а также временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Фонд будет зарегистрирован в офшоре в Калининграде, в совет директоров фонда войдут ректоры пяти крупных российских университетов.
В письме сотрудникам компании Волож пояснял, что изменения позволят в том числе «защитить интересы страны». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», утверждал, что новая схема управления компанией была в подробностях согласована с администрацией президента. Федеральный чиновник добавлял, что Кремль даже участвовал в разработке новых правил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласовывал изменения в управлении «Яндексом» и не должен был этого делать.