Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов
Социальная сеть Twitter предупредила об удалении аккаунтов, в которые пользователи не заходили последние полгода, сообщает The Verge со ссылкой на письма, которые компания рассылает пользователям. В компании отмечают, что для сохранения аккаунта в него нужно войти до 11 декабря.
Решение удалить аккаунты в компании объясняют желанием предоставлять пользователям достоверную информацию. Так Twitter рассчитывает убедить людей пользоваться соцсетью активнее, если они в ней зарегистрировались, пишет The Verge. В компании изданию рассказали, что удаление аккаунтов продлится несколько месяцев. Когда освободившиеся логины станут доступны новым пользователям, представитель соцсети ответить затруднился.
По данным ВВС, аккаунты, автоматически выпускающие новости и различные оповещения, тоже могут удалить, если никто не зайдет в их учетные записи до 11 декабря. Удаление аккаунтов не повлияет на общее количество пользователей, сообщили в компании. Кроме неактивных пользователей будут удалены аккаунты, владельцы которых умерли. В руководстве Twitter не исключают, что в будущем их можно будет оставлять как память, как это делает Facebook, но пока такой технической возможности нет.
В октябре 2017 г. в компании сообщили, что последние три года завышали число своих пользователей. Это связано с тем, что при подсчетах учитывались сторонние текстовые приложения, поясняли в компании. После переоценки данные за предыдущие кварталы показали первое с 2015 г. снижение количества пользователей сервиса во II квартале – на 1 млн в месяц. Сейчас в социальной сети зарегистрированы 145 млн человек.