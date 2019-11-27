Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

По данным ВВС, аккаунты, автоматически выпускающие новости и различные оповещения, тоже могут удалить, если никто не зайдет в их учетные записи до 11 декабря. Удаление аккаунтов не повлияет на общее количество пользователей, сообщили в компании. Кроме неактивных пользователей будут удалены аккаунты, владельцы которых умерли. В руководстве Twitter не исключают, что в будущем их можно будет оставлять как память, как это делает Facebook, но пока такой технической возможности нет.