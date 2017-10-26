Twitter призналась в завышении числа пользователей

В подсчет количества пользователей были ошибочно включены пользователи сторонних приложений Chris Ratcliffe / Bloomberg

Компания Twitter призналась в четверг, что последние три года завышала число своих пользователей. При этом она отчиталась о незначительном росте их количества в III квартале.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси связал этот рост с работой компании над улучшением своего сервиса и отметил, что Twitter все больше внимания уделяет персонализации контента в лентах своих пользователей. Для этих целей компания наращивает штат специалистов по искусственному интеллекту, добавил он.

Тем временем, как сообщила представитель Twitter, в III квартале в компании обнаружили, что в подсчет количества пользователей были ошибочно включены пользователи сторонних приложений. Компания скорректировала данные о месячном числе пользователей за последние три квартала, понизив его на 1-2 млн.

Количество пользователей Twitter в месяц увеличилось в III квартале на 4 млн, достигнув 330 млн. Это выше ожиданий аналитиков, предсказывавших рост не более чем на 1 млн. При этом скорректированные данные за предыдущие кварталы показали первое с 2015 г. снижение количества пользователей сервиса во II квартале – на 1 млн в месяц. Ранее Twitter сообщала об отсутствии роста числа пользователей за этот период.

В Twitter уверяют, что выявленная ошибка в подсчетах месячного количества пользователей не влияет на число пользователей в день, которое выросло на 14% за квартал. Абсолютные цифры Twitter не раскрыла, но сообщила, что ежедневно ее сервисом пользуются менее половины из 330 млн пользователей за месяц.

Ошибка в подсчетах произошла из-за сервиса Digits, который позволяет пользователям входить в другие приложения, используя учетные данные Twitter. Ранее в этом году Google выкупила Digits у Twitter в рамках более крупной сделки.

В Twitter считают, что в предшествующие годы влияние этой ошибки было не столь значительно, так как у Digits было меньше пользователей, заявила представитель компании. Twitter не может скорректировать число пользователей за более ранние периоды, чем конец 2016 г., так как, согласно ее политике, определенные виды данных не подлежат столь длительному хранению.

Выручка Twitter в III квартале снизилась на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $590 млн. Компании удалось немного превзойти средний прогноз аналитиков, который, по данным FactSet, составлял $587 млн. Убыток составил $21,1 млн, это самое низкое значение после IPO компании в конце 2013 г. Год назад она показала убыток в $103 млн.

Twitter скорректировала прогноз операционной прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации на IV квартал до $220-240 млн. По данным FactSet, аналитики прогнозировали всего $197 млн. Если Twitter удастся достичь верхнего предела прогноза, она впервые после IPO сможет показать квартальную прибыль, сообщила представитель Twitter. Год назад компания озвучила цель «двигаться к прибыльности» в 2017 г.

Акции Twitter после объявления квартальных результатов подорожали на 14% в начале торгов в четверг.

Перевела Надежда Беличенко