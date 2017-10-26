Twitter запретил RT и Sputnik размещать любую рекламу

Деньги, заработанные Twitter на этой рекламе, пойдут на изучение вмешательства в выборы

Помимо этого Twitter отправит на благотворительные цели $1,9 млн доходов, полученных от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года Dominic Lipinski /FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Сервис микроблогов Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и Sputnik, сообщил сегодня Twitter. Решение вступает в силу немедленно.

«Решение основано на наших собственных исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 году, а также на заключении разведывательного сообщества США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей», - говорится в сообщении. Сами аккаунты не будут заблокированы или каким-то образом ограничены, объяснил Twitter.

Помимо этого, Twitter отправит на благотворительность все $1,9 млн, полученные сервисом от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 г. Средства пойдут на независимые исследования об использовании Twitter во время выборов в том числе в аспекте дезинформации и ботов.

Sputnik.France уже получил сообщение о блокировке рекламы, сообщило РИА «Новости».

«Нежность ответных мер»

Реакции Sputnik пока не последовало. Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сожалеет о решении Twitter, особенно «что американские СМИ теперь могут почувствовать всю нежность ответных мер России». Ранее в четверг Симоньян написала, что «надеется, что Джек [создатель Twitter Джек Дорси] не забудет сообщить конгрессу, что (именно) Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США».

5 октября на заседании рабочей группы в Совете Федерации Симоньян рассказала, что Twitter предоставил конгрессу США информацию о контрактах с телеканалом на рекламу. Она уточнила, что сервис сам предложил RT рекламное сотрудничество и теперь использует это против RT.