Google исключил RT из премиального пакета на YouTube

Российский телеканал Russia Today исключен из пакета премиальных видеоресурсов Google Preferred на YouTube после недавнего обновления, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя интернет-гиганта. С помощью этого сервиса Google продает рекламодателям пакеты популярных каналов. Google Preferred насчитывает более 2 млн подписчиков.

Исключение произошло на фоне расследования в конгрессе США о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 г. Отчитаться перед сенаторами о деятельности Alphabet – материнской компании Google, Facebook и Twitter – представители компаний приглашены 1 ноября.

Представители Facebook и Twitter ранее уже участвовали в подобных слушаниях. Конгрессменов, в частности, интересовало, каким образом россияне используют соцсети, но Twitter на многие вопросы не ответил, заявил по итогам встречи высокопоставленный демократ в комитете Сената по разведке Марк Уорнер.

Ранее представители Twitter заявили, что выявили и закрыли 22 аккаунта, которые были связаны с частью из тех 500 аккаунтов, которые заподозрил в связях с Россией Facebook. Twitter выявил еще 179 подозрительных микроблогов. Компания сообщала, что Russia Today потратила на рекламу в Twitter $274 100. По данным Facebook, на российскую «пропагандистскую операцию» в ходе избирательной кампании-2016 через рекламные контракты было потрачено $100 000.