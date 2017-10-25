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Twitter ужесточит требования к политической рекламе после блокировки «российских» аккаунтов

Сеть микроблогов Twitter объявила о планах значительного ужесточения требований к размещению рекламы, в том числе политической. «В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности, который позволит всем видеть, кто дает рекламу в Twitter, детали этих объявлений и инструменты для обмена отзывами», — говорится в сообщении на сайте компании.

Любой пользователь сможет увидеть, какая реклама размещена в Twitter, когда это произошло и кто является ее производителем, а также какая именно реклама ориентирована на него. Политические рекламные объявления будут оформлены и помечены определенным образом. Компания предоставит информацию о расходах на их размещение, заказчике и целевой аудитории.

В сентябре компания отчиталась о блокировке 200 «связанных с Россией» аккаунтов. Отдельно сообщалось, что Russia Today потратила на рекламу в Twitter $274 100. Facebook также раскрывал информацию об обнаружении 500 подозрительных аккаунтов и отмечал, что на российскую «пропагандистскую операцию» в связи в кампанией 2016 г. было потрачено $100 000 через рекламные контракты. Все материалы были переданы комитету сената США по разведке, расследующем тему российского вмешательства в процесс президентских выборов, а представители компаний дали показания по этому вопросу.

После выступления менеджеров Twitter в конгрессе высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер назвал их позицию «неадекватной». Он отметил «огромное недопонимание со стороны команды Twitter серьезности проблемы», поскольку она проверяла фейковые аккаунты, уже выявленные Facebook. Еще один высокопоставленный демократ Адам Шифф отметил стремление компании к сотрудничеству со следствием и проведению дополнительного анализа данных.

Незадолго до первого тура президентских выборов во Франции в апреле 2017 г. было опубликовано исследование Оксфордского института интернета при Оксфордском университете, из которого следовало, что до 25% линков на политические тексты ведут на фейки.