Акционеры МТС утвердили спецдивиденды за продажу украинской «дочки»
Совокупный объем дивидендов составит 26,48 млрд руб. Реестр акционеров, имеющих право на спецдивиденды, будет закрыт 10 января. Размер дивидендов учитывает продажу азербайджанской компании Bakcell украинской дочерней структуры МТС – «Vodafone Украина», а также финансовые результаты за III квартал этого года.
На данный момент контролирующим акционером МТС является АФК «Система», ей принадлежит 55,64% акций оператора, в свободном обращении – 44,35% акций.