Технологии

Акционеры МТС утвердили спецдивиденды за продажу украинской «дочки»

Ведомости

Акционеры ПАО «МТС» одобрили выплату специальных дивидендов в размере 13,25 руб. на акцию по итогам девяти месяцев текущего года, говорится в материалах компании.

Совокупный объем дивидендов составит 26,48 млрд руб. Реестр акционеров, имеющих право на спецдивиденды, будет закрыт 10 января. Размер дивидендов учитывает продажу азербайджанской компании Bakcell украинской дочерней структуры МТС – «Vodafone Украина», а также финансовые результаты за III квартал этого года.

В ноябре МТС заключил обязывающее соглашение о сделке с Telco Solutions and Investments, подконтрольной Bakcell. МТС через дочернюю Allegretto Holding S.a.r.l. реализовал 100% компании Preludium BV, которая является единственным акционером «Vodafone Украина». Сумма сделки составила $734 млн.

На данный момент контролирующим акционером МТС является АФК «Система», ей принадлежит 55,64% акций оператора, в свободном обращении – 44,35% акций.

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