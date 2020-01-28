СМИ: Apple может отложить выпуск нового iPhone из-за коронавируса

Всего у Apple 10 000 штатных сотрудников в Китае, многие из них в последние дни не выходили из дома, отмечает Bloomberg. Компания не уточнила, оставались ли они дома по своему желанию или же по распоряжению. Apple также попросила своих поставщиков увеличить производство iPhone – до 80 млн штук за первое полугодие, отмечает Nikkei. 15 млн из них приходится на еще не анонсированную бюджетную модель SE, о которой ранее сообщал Bloomberg. Ранее Bloomberg передавал, что Apple также увеличила планы по производству мобильных процессоров.