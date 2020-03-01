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Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать рейтинг пассажиров

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Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Функция пока работает в тестовом режиме.

Рейтинг пассажиров складывается из оценок, которые водители анонимно ставят им по окончании поездки. Пользователи могут увидеть свой рейтинг в меню приложения — под именем или почтой, привязанной к аккаунту «Яндекс.Такси». Пассажир оценивается по пятибалльной шкале, рейтинг складывается из последних 40 оценок.

Водители пока не видят рейтинги пользователей, функция станет доступной для них позже, пояснили в «Яндексе». Компания рассчитывает, что такая система поможет определять недобросовестных или агрессивных клиентов и предотвращать конфликты. А пользователям с высокими оценками меньше придется ждать такси, потому что их заказы будут отмечаться как приоритетные.

Раньше в приложении «Яндекс.Такси» только пассажиры могли оценивать водителей. Оценка выставляется в конце поездки по пятибалльной шкале.

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