Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать рейтинг пассажиров

Водители пока не видят рейтинги пользователей, функция станет доступной для них позже, пояснили в «Яндексе». Компания рассчитывает, что такая система поможет определять недобросовестных или агрессивных клиентов и предотвращать конфликты. А пользователям с высокими оценками меньше придется ждать такси, потому что их заказы будут отмечаться как приоритетные.