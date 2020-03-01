Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать рейтинг пассажиров
Рейтинг пассажиров складывается из оценок, которые водители анонимно ставят им по окончании поездки. Пользователи могут увидеть свой рейтинг в меню приложения — под именем или почтой, привязанной к аккаунту «Яндекс.Такси». Пассажир оценивается по пятибалльной шкале, рейтинг складывается из последних 40 оценок.
Водители пока не видят рейтинги пользователей, функция станет доступной для них позже, пояснили в «Яндексе». Компания рассчитывает, что такая система поможет определять недобросовестных или агрессивных клиентов и предотвращать конфликты. А пользователям с высокими оценками меньше придется ждать такси, потому что их заказы будут отмечаться как приоритетные.
Раньше в приложении «Яндекс.Такси» только пассажиры могли оценивать водителей. Оценка выставляется в конце поездки по пятибалльной шкале.