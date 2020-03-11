Boeing дополнительно израсходует на 737 Мах около $19 млрд

Из этой суммы $8,3 млрд компания выплатит в качестве компенсации заказчикам. На $6,3 млрд вырастут расходы на модернизацию самолетов, на $4 млрд — на их сборку после возобновления эксплуатации. Еще $100 млн — это бюджет фонда, из которого выплачиваются компенсации родственниками погибших в двух авиакатастрофах Max 737.