Boeing дополнительно израсходует на 737 Мах около $19 млрд
Boeing дополнительно израсходует не менее $18,7 млрд на решение проблем с самолетами 737 Max, передает CNN cо ссылкой на данные компании и оценки аналитиков.
Из этой суммы $8,3 млрд компания выплатит в качестве компенсации заказчикам. На $6,3 млрд вырастут расходы на модернизацию самолетов, на $4 млрд — на их сборку после возобновления эксплуатации. Еще $100 млн — это бюджет фонда, из которого выплачиваются компенсации родственниками погибших в двух авиакатастрофах Max 737.
Ранее Boeing планировал возобновить эксплуатацию Max 737 ко второй половине 2020 г. В феврале вице-президент концерна по маркетингу Рэнди Тинсет сообщил, что возобновление производства будет постепенным. Это позволит не допустить резкого увеличения числа заказов, выполнение которых потребует дополнительного времени и ресурсов.
Boeing переживает кризис из-за ситуации с лайнерами модели 737 Max. Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.