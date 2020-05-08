Facebook обновил дизайн сайта для компьютеров

С 2012 г. основная часть ресурсов в компании была направлена на разработку мобильных приложений, рассказал Engadget технический директор Facebook Том Оккинно в апреле 2020 г. При этом работа над версией Facebook для ПК стала низкоприоритетной. «Сайт стал довольно медленным и перегруженным с точки зрения пользователя», – признавал Оккинно. По его словам, сайт для ПК не соответствовал тому, как люди сейчас пользуются компьютерами, а много места на экране уделялось редко используемым функциям.