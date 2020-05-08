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Facebook обновил дизайн сайта для компьютеров

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Facebook запустил новый дизайн сайта социальной сети для пользователей персональных компьютеров (ПК), сообщается в блоге компании. Место синей «шапки» наверху страницы заняли вкладки, которые позволяют переключаться между лентой, группами и другими сервисами Facebook. Пользователи новой версии получили возможность включать темную тему, также появилась функция предварительного просмотра создаваемых записей и страниц.

Редизайн Facebook был представлен в апреле 2019 г. на конференции разработчиков F8. С марта 2020 г. пользователи могли протестировать его и переключаться между старой и новой. Теперь же новый дизайн будет версией по умолчанию для пользователей по всему миру.

С 2012 г. основная часть ресурсов в компании была направлена на разработку мобильных приложений, рассказал Engadget технический директор Facebook Том Оккинно в апреле 2020 г. При этом работа над версией Facebook для ПК стала низкоприоритетной. «Сайт стал довольно медленным и перегруженным с точки зрения пользователя», – признавал Оккинно. По его словам, сайт для ПК не соответствовал тому, как люди сейчас пользуются компьютерами, а много места на экране уделялось редко используемым функциям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных