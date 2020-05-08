Facebook обновил дизайн сайта для компьютеров
Facebook запустил новый дизайн сайта социальной сети для пользователей персональных компьютеров (ПК), сообщается в блоге компании. Место синей «шапки» наверху страницы заняли вкладки, которые позволяют переключаться между лентой, группами и другими сервисами Facebook. Пользователи новой версии получили возможность включать темную тему, также появилась функция предварительного просмотра создаваемых записей и страниц.
Редизайн Facebook был представлен в апреле 2019 г. на конференции разработчиков F8. С марта 2020 г. пользователи могли протестировать его и переключаться между старой и новой. Теперь же новый дизайн будет версией по умолчанию для пользователей по всему миру.
С 2012 г. основная часть ресурсов в компании была направлена на разработку мобильных приложений, рассказал Engadget технический директор Facebook Том Оккинно в апреле 2020 г. При этом работа над версией Facebook для ПК стала низкоприоритетной. «Сайт стал довольно медленным и перегруженным с точки зрения пользователя», – признавал Оккинно. По его словам, сайт для ПК не соответствовал тому, как люди сейчас пользуются компьютерами, а много места на экране уделялось редко используемым функциям.