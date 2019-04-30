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Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети. Трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook. Новый дизайн получил название FB5. Цукерберг подчеркнул, что определяющую роль в грядущих изменениях будет играть конфиденциальность пользователей.

Изменения затронут сайт и приложения социальной сети, в частности, исчезнет синяя «шапка» наверху страницы, сам дизайн будет выполнен в более светлых тонах. Блок с «Историями», которые удаляются спустя сутки после публикации, станет более заметным, в центр страницы соцсеть поместит сообщества. Больше внимания компания уделит и блоку со встроенными покупками Marketplace, поместив его в верхнее меню страницы.

Facebook

Цукерберг отметил, что с новым дизайном пользователям станет проще общаться друг с другом, делиться новостями и обмениваться другой информацией в группах. Facebook также работает над интеграцией и шифрованием своих мессенджеров – WhatsApp и Messenger. Небольшие изменения ждут и Instagram, который также принадлежит Facebook.

Обновленные приложения Facebook для iOS и Android будут представлены в ближайшее время, а редизайн сайта соцсети компания проведет в течение нескольких месяцев.