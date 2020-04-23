Facebook позволял нацеливать рекламу на поклонников псевдонауки

Журналисты уже обращали внимание на ключевые слова, которые могут использоваться для мошенничества и дискриминации, после публикаций в СМИ Facebook удалял такие категории. В 2017 г. в числе таких категорий были «ненавистники евреев» и интересующиеся «историей о том, почему евреи правят миром», сообщала ProPublica. В 2019 г. газета The Guardian обнаружила, что в Facebook можно размещать рекламу для тех, кому нравятся «споры о вакцинах». Сейчас эти категории недоступны.