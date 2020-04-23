Facebook позволял нацеливать рекламу на поклонников псевдонауки
Социальные сети Facebook и Instagram позволяли таргетировать рекламу на пользователей, интересующихся псевдонаукой, сообщает The Markup. Как минимум один рекламодатель использовал категорию «псевдонаука», чтобы прорекламировать шапку, якобы защищающую от излучения телефона. Журналистам The Markup удалось запустить рекламу в Facebook и Instagram на ту же социальную группу, обе рекламных записи успешно прошли модерацию. После того как издание обратилось в Facebook, категория пропала из рекламного кабинета.
Рекламный кабинет Facebook позволяет запускать объявления людям в конкретных социальных группах – по полу, возрасту, местоположению и интересам. Facebook сам определяет, чем именно интересуются конкретные пользователи, это можно изменить в настройках аккаунта. Интерес к псевдонауке на момент эксперимента, по данным рекламного кабинета Facebook, разделяли 78 млн пользователей, сообщает The Markup. Категория, по данным ProPublica, была доступна рекламодателям как минимум с 2016 г.
Журналисты уже обращали внимание на ключевые слова, которые могут использоваться для мошенничества и дискриминации, после публикаций в СМИ Facebook удалял такие категории. В 2017 г. в числе таких категорий были «ненавистники евреев» и интересующиеся «историей о том, почему евреи правят миром», сообщала ProPublica. В 2019 г. газета The Guardian обнаружила, что в Facebook можно размещать рекламу для тех, кому нравятся «споры о вакцинах». Сейчас эти категории недоступны.