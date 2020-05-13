Apple планирует вернуть часть сотрудников в офисы в ближайшие недели
Apple планирует в ближайшие недели вернуть всех сотрудников в офисы, в том числе в штаб-квартире компании в Кремниевой долине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, руководство Apple собирается поэтапно восстанавливать работу офисов. В частности, в конце мая – начале июня первыми на рабочие места вернутся сотрудники крупных офисов Apple, в том числе кампуса Apple Park в штате Калифорния. Речь идет о тех, кто не может в полной мере выполнять свои обязанности удаленно, например разработчики новой продукции. В июле должны вернуться к привычному выполнению своих обязанностей все остальные сотрудники корпорации.
Ранее Apple сообщила, что собирается на этой неделе возобновить работу магазинов в нескольких американских штатах. «Мы начнем с Айдахо, Южной Калифорнии, Алабамы и Аляски», – говорилось в заявлении компании. Всего у Apple более 500 магазинов по всему миру.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, более 82 000 человек умерли.