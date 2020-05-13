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Apple планирует вернуть часть сотрудников в офисы в ближайшие недели

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Apple планирует в ближайшие недели вернуть всех сотрудников в офисы, в том числе в штаб-квартире компании в Кремниевой долине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, руководство Apple собирается поэтапно восстанавливать работу офисов. В частности, в конце мая – начале июня первыми на рабочие места вернутся сотрудники крупных офисов Apple, в том числе кампуса Apple Park в штате Калифорния. Речь идет о тех, кто не может в полной мере выполнять свои обязанности удаленно, например разработчики новой продукции. В июле должны вернуться к привычному выполнению своих обязанностей все остальные сотрудники корпорации.

Ранее Apple сообщила, что собирается на этой неделе возобновить работу магазинов в нескольких американских штатах. «Мы начнем с Айдахо, Южной Калифорнии, Алабамы и Аляски», – говорилось в заявлении компании. Всего у Apple более 500 магазинов по всему миру.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, более 82 000 человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных