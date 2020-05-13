Apple планирует вернуть часть сотрудников в офисы в ближайшие недели

По их информации, руководство Apple собирается поэтапно восстанавливать работу офисов. В частности, в конце мая – начале июня первыми на рабочие места вернутся сотрудники крупных офисов Apple, в том числе кампуса Apple Park в штате Калифорния. Речь идет о тех, кто не может в полной мере выполнять свои обязанности удаленно, например разработчики новой продукции. В июле должны вернуться к привычному выполнению своих обязанностей все остальные сотрудники корпорации.