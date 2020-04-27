WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. Apple изменила сроки в связи с распространением коронавируса — он привел к падению спроса и нарушениям в цепочке поставок. Один из источников утверждает, что Apple на 20% сократила число iPhone, которые она планирует произвести в 2020 г. Не ясно, идет ли речь о сокращении всего производства или о переносе его части на 2021 г.
Apple планирует представить три флагманские модели iPhone, утверждает WSJ. Они будут отличаться диагональю экранов (от 5,4 до 6,7 дюйма) и наличием или отсутствием модуля 5G. Обычно Apple представляет новые iPhone в середине сентября и выпускает их на рынок к концу месяца. Для этого, пишет WSJ, компания запускает телефоны в массовое производство в начале лета.
Источники WSJ уточняют, что компания Foxconn, которая собирает iPhone, приостановила наем новых сотрудников в Чженчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань. Именно в Чженчжоу находится основное производство Foxconn, занятое сборкой iPhone.
В январе, когда коронавирус только начал распространяться в Китае, источники Nikkei и Bloomberg допускали срывы сроков производства новых моделей iPhone. Это касалось в том числе тогда еще не анонсированного обновления iPhone SE; тот в итоге был представлен в апреле.