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WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone

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Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. Apple изменила сроки в связи с распространением коронавируса — он привел к падению спроса и нарушениям в цепочке поставок. Один из источников утверждает, что Apple на 20% сократила число iPhone, которые она планирует произвести в 2020 г. Не ясно, идет ли речь о сокращении всего производства или о переносе его части на 2021 г.

Apple планирует представить три флагманские модели iPhone, утверждает WSJ. Они будут отличаться диагональю экранов (от 5,4 до 6,7 дюйма) и наличием или отсутствием модуля 5G. Обычно Apple представляет новые iPhone в середине сентября и выпускает их на рынок к концу месяца. Для этого, пишет WSJ, компания запускает телефоны в массовое производство в начале лета.

Источники WSJ уточняют, что компания Foxconn, которая собирает iPhone, приостановила наем новых сотрудников в Чженчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань. Именно в Чженчжоу находится основное производство Foxconn, занятое сборкой iPhone.

В январе, когда коронавирус только начал распространяться в Китае, источники Nikkei и Bloomberg допускали срывы сроков производства новых моделей iPhone. Это касалось в том числе тогда еще не анонсированного обновления iPhone SE; тот в итоге был представлен в апреле.

Ранее по теме: Bloomberg: Apple выпустит компьютер с собственным процессором в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных