WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone

Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. Apple изменила сроки в связи с распространением коронавируса — он привел к падению спроса и нарушениям в цепочке поставок. Один из источников утверждает, что Apple на 20% сократила число iPhone, которые она планирует произвести в 2020 г. Не ясно, идет ли речь о сокращении всего производства или о переносе его части на 2021 г.